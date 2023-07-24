Общество 24.07.2023 в 17:25

В Улан-Удэ оштрафуют водителя, выбросившего мусор из машины

Нарушителей выявляют с помощью дорожных камер
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ оштрафуют водителя, выбросившего мусор из машины
Накануне в Улан-Удэ благодаря видеокамерам были зафиксировали факты выброса мусора из автомобилей на дороги.

- Мы выявили это, когда просматривали записи вблизи светофоров, где скапливается большое количество автомобилей. Обычно в таких местах водители в ожидании «зеленого» сигнала светофора закуривают сигареты и выбрасывают окурки прямо на дорогу, - рассказала начальник Управления административного контроля Комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.

Так на светофоре на перекрестке улиц Ленина и Ербанова за один месяц было зафиксировано 10 случаев выброса мусора из машин. По одному из них сотрудниками МВД составили протокол об административном правонарушении и направили его в Бурприроднадзор для рассмотрения и принятия правового решения.

- Каждый день наша техника и уборщики территорий очищают городские улицы от мусора. В среднем за день мы вывозим около шести самосвалов мусора, почти половина из него – это видовой мусор и окурки, - отметил директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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