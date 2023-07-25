Общество 25.07.2023 в 10:55

В Бурятии к ответственности за ложное сообщение об акте терроризма привлечен житель Забайкалья

Он передал ложь о минировании железной дороги,  чтобы увидеть действия полиции при получении сигнала о минировании
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии к ответственности за ложное сообщение об акте терроризма привлечен житель Забайкалья
В дежурную часть Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте поступило телефонная информация о том, что в районе села Вознесеновка Тарбагатайского района Бурятии мужчина остановил маршрутное такси и попросил пассажиров сообщить в полицию о минировании железной дороги.

Правоохранителями совместно с железнодорожниками с применением специальных средств и служебно-розыскных собак проведен осмотр железнодорожного полотна и прилегающая территория, информация не подтвердилась.

Транспортными полицейскими по подозрению в совершении преступления задержан 53-летний ранее судимый за убийство житель Забайкальского края. Мужчина рассказал правоохранителям, что в момент противоправного деяния он находился в состоянии алкогольного опьянения и заявил о заминировании железной дороги из хулиганских побуждений, чтобы наглядно увидеть действия полиции при получении сигнала о минировании, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспорте

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма злоумышленник привлечен к уголовной ответственности  по части второй статьи 207 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Следователем в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.

Фото: Pixabay.com
Теги
ложный терроризм задержание дело

Все новости

В Бурятию прибыл Михаил Мишустин
25.07.2023 в 11:49
Жители Бурятии назвали самые непрестижные профессии
25.07.2023 в 11:34
В Бурятии к ответственности за ложное сообщение об акте терроризма привлечен житель Забайкалья
25.07.2023 в 10:55
В Улан-Удэ осудили контрабандиста
25.07.2023 в 10:08
В Бурятии потушили единственный лесной пожар
25.07.2023 в 09:38
В Бурятии ликвидировали свалку в райцентре
25.07.2023 в 09:27
Одинокая пенсионерка погибла на пожаре в Бурятии
25.07.2023 в 09:17
В Улан-Удэ перекресток на Шишковке закрыли для движения
25.07.2023 в 09:03
Бесплатная парковка для человека с инвалидностью
25.07.2023 в 09:00
В Улан-Удэ женщина впала в кому после наезда мотоциклиста
25.07.2023 в 08:54
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 июля

Читайте также
Жители Бурятии назвали самые непрестижные профессии
В лидерах дворник, разнорабочий и уборщица
25.07.2023 в 11:34
В Бурятии ликвидировали свалку в райцентре
Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры
25.07.2023 в 09:27
В Улан-Удэ перекресток на Шишковке закрыли для движения
Проезд будет закрыт до 28 июля
25.07.2023 в 09:03
Бесплатная парковка для человека с инвалидностью
Основные правила
25.07.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru