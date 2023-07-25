В Бурятии к ответственности за ложное сообщение об акте терроризма привлечен житель Забайкалья

В дежурную часть Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте поступило телефонная информация о том, что в районе села Вознесеновка Тарбагатайского района Бурятии мужчина остановил маршрутное такси и попросил пассажиров сообщить в полицию о минировании железной дороги.Правоохранителями совместно с железнодорожниками с применением специальных средств и служебно-розыскных собак проведен осмотр железнодорожного полотна и прилегающая территория, информация не подтвердилась.Транспортными полицейскими по подозрению в совершении преступления задержан 53-летний ранее судимый за убийство житель Забайкальского края. Мужчина рассказал правоохранителям, что в момент противоправного деяния он находился в состоянии алкогольного опьянения и заявил о заминировании железной дороги из хулиганских побуждений, чтобы наглядно увидеть действия полиции при получении сигнала о минировании, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспортеЗа заведомо ложное сообщение об акте терроризма злоумышленник привлечен к уголовной ответственности по части второй статьи 207 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Следователем в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.Фото: Pixabay.com