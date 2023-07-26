Жителя Бурятии не смогли вылечить в Корее

В Бурятии сотрудники Территориального Центра медицины катастроф экстренно эвакуировали пациента, находящегося в состоянии комы, из Кяхты в Улан-Удэ.Как рассказали в ТЦМК, житель Бурятии самостоятельно обратился за медицинской помощью в одно из лечебных учреждений Кореи. Несмотря на проведенное лечение, его состояние не улучшилось. Врачи клиники в Сеуле приняли решение об эвакуации пациента обратно в Россию.«Силами врачей Южной Кореи и Монголии пациент, подключенный к ИВЛ, в коматозном состоянии был доставлен на МАПП в Кяхте, оттуда его перевезли в Кяхтинскую ЦРБ в отделении реанимации. В дальнейшем специалисты ТЦМК срочно эвакуировали пациента в больницу Улан-Удэ», - рассказали в Центре медицины катастроф.Фото: «Номер один»