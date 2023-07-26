Общество 26.07.2023 в 11:50

Жителя Бурятии не смогли вылечить в Корее

В состоянии комы пациента вернули на родину
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жителя Бурятии не смогли вылечить в Корее
В Бурятии сотрудники Территориального Центра медицины катастроф экстренно эвакуировали пациента, находящегося в состоянии комы, из Кяхты в Улан-Удэ.

Как рассказали в ТЦМК, житель Бурятии самостоятельно обратился за медицинской помощью в одно из лечебных учреждений Кореи. Несмотря на проведенное лечение, его состояние не улучшилось. Врачи клиники в Сеуле приняли решение об эвакуации пациента обратно в Россию.

«Силами врачей Южной Кореи и Монголии пациент, подключенный к ИВЛ, в коматозном состоянии был доставлен на МАПП в Кяхте, оттуда его перевезли в Кяхтинскую ЦРБ в отделении реанимации. В дальнейшем специалисты ТЦМК срочно эвакуировали пациента в больницу Улан-Удэ», - рассказали в Центре медицины катастроф.

Фото: «Номер один»
Теги
лечение корея

Все новости

В Улан-Удэ парализовало движение трамваев
26.07.2023 в 12:11
Жителя Бурятии не смогли вылечить в Корее
26.07.2023 в 11:50
Тимлюйский цементный завод подвел итоги работы за 6 месяцев 2023 года
26.07.2023 в 11:31
Жителей Улан-Удэ ждет масштабное отключение холодной воды
26.07.2023 в 10:59
В Улан-Удэ художники пытаются изменить у горожан восприятие «старого города»
26.07.2023 в 10:48
В Бурятии строят мост из лиственницы
26.07.2023 в 10:39
В Улан-Удэ ночью горел автомобиль
26.07.2023 в 10:12
В Бурятии назначен новый прокурор Прибайкальского района
26.07.2023 в 09:53
Жителя Улан-Удэ осудили за убийство и изнасилование 16-летней давности
26.07.2023 в 09:39
В Улан-Удэ перекроют часть улицы Сахьяновой
26.07.2023 в 09:14
ЗУРХАЙ
с 26 июля по 1 августа

Читайте также
Жителей Улан-Удэ ждет масштабное отключение холодной воды
Под отключение попадет почти весь Железнодорожный район
26.07.2023 в 10:59
В Улан-Удэ художники пытаются изменить у горожан восприятие «старого города»
Необычный проект реализуется на площади Революции
26.07.2023 в 10:48
В Бурятии строят мост из лиственницы
Он прослужит 50 лет, утверждают в республиканском Минтрансе
26.07.2023 в 10:39
В Улан-Удэ перекроют часть улицы Сахьяновой
На противоположной стороне улицы организуют двухстороннее движение
26.07.2023 в 09:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru