В Бурятии пожурили главу района, который рано закончил отопительный сезон

Госстройжилнадзор Бурятии выдал предупреждения главе Закаменского района и специалисту муниципалитета за досрочное завершение отопительного сезона 2022-2023 года.Как сообщили в Минстрое Бурятии, для окончания отопительного сезона среднесуточная температура воздуха должна составлять более +8С° на протяжении пяти последних дней.«При прохождении отопительного сезона 2022-2023 года в Закаменском районе теплоснабжение отключили раньше установленных сроков. Специалист администрации проводил мониторинг температуры, но ее ночные колебания не учёл. Результаты проверки выявили, что температура на момент прекращения теплоснабжения была еще низкой. Распоряжением муниципалитета отопительный сезон был завершен раньше времени не только для многоквартирных домов, но и для объектов социальной сферы в сельских поселениях», - рассказали в Минстрое.За неправомерное ограничение тепла Госстройжилнадзор Бурятии назначил главе района и специалисту муниципалитета наказание в виде предупреждения, поскольку нарушение было совершено впервые. При повторном нарушении их могут оштрафовать до 10 тысяч рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ