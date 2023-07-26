Общество 26.07.2023 в 16:32

С начала года ВСЖД зафиксировала более 480 нарушений ПДД

В отношении 275 автовладельцев приняты меры административного воздействия, включая штрафы
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Текст: Номер один
С начала года ВСЖД зафиксировала более 480 нарушений ПДД
С начала 2023 года дежурные по переездам Восточно-Сибирской магистрали зафиксировали 482 нарушения правил дорожного движения, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Водители продолжают выезжать на железнодорожные пути, несмотря на запрещающие сигналы светофора и опущенный шлагбаум. По каждому факту информация передана в ГИБДД. В отношении 275 автовладельцев приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение удостоверений на право управления транспортным средством.

На Восточно-Сибирской магистрали развернута активная совместная работа с правоохранительными органами по предупреждению нарушений правил движения через железнодорожные пути, сотрудники ВСЖД и ГИБДД провели 450 совместных рейдов на переездах с интенсивным движением.

ВСЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного вождения являются внимательность и осторожность.

Фото: ВСЖД
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