Общество 26.07.2023 в 17:26

Экология уместится в сотовом телефоне

Госдума одобрила законопроект о создании госсистемы мониторинга состояния окружающей среды
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Текст: Номер один
Экология уместится в сотовом телефоне
Депутаты Госдумы поддержали в третьем окончательном чтении изменения в закон «Об охране окружающей среды», разработанные Минприроды России. Благодаря им будет создана государственная информационная система состояния окружающей среды, сообщила пресс-служба ведомства.

Система предназначена для оперативного и максимально полного информирования граждан и органов власти о состоянии и загрязнении окружающей среды. Данные будут поступать из информационных систем Росгидромета, Росводресурсов, Росприроднадзора, Рослесхоза, Роснедр и других источников.

«Законопроект очень важный. Через полтора года максимум каждый на планшете, либо на сотовом телефоне может увидеть состояние окружающей среды в своём регионе, муниципалитете, на своей улице, своём объекте. И тем самым безопасность проживания либо экологическая безопасность будут прозрачны и понятны каждому», - отметил заместитель председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы России Александр Коган.

Планируется, что отдельным актом правительства России будут определены порядок доступа к информации, её состав, а также порядок, сроки, периодичность её размещения в системе. Заказчиком информационной системы является Минприроды России, оператором информационной системы определён ППК «Российский экологический оператор». Система будет создаваться на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех».

«Экологическая информация должна быть открытой и доступной. Единая цифровая система обеспечит сбор данных с самых разных источников по 15 существующим и одной планируемой подсистеме экологического мониторинга. Например, о состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, недр, озера Байкал, о местах размещения отходов. Она позволит повысить качество данных, оперативно получать и реагировать на информацию о загрязнениях, выявлять и фиксировать нарушения», - прокомментировал глава Минприроды Александр Козлов.

Фото: mnr.gov.ru
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