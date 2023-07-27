Общество 27.07.2023 в 10:32

В Улан-Удэ задержан серийный мошенник

Он причинил жертвам ущерб на сумму более 1,5 млн рублей мелким обманом
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержан серийный мошенник
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего горожанина, подозреваемого в серии мошенничеств. Оперативниками во взаимодействии со следователями установлена его причастность к 14 фактам преступлений, совершенным во всех районах города, сообщили в МВД по Бурятии.

Являясь руководителем компании, занимающейся строительством и ремонтом различных объектов, мужчина обманом похищал деньги клиентов, а также арендодателей стройинструментов. Арсенал мошеннических схем был настолько широк, что на удочку афериста попадались даже продавцы продуктов питания в торговых точках и случайные знакомые.

В течение полутора лет – с августа 2021 года по январь 2023 года – он вел противоправную деятельность, пока в феврале не был задержан оперативниками.  

Так, полицейские установили, что улан-удэнец рассылал в  Интернете объявления – как от лица фирмы, так и в частном порядке – о предоставлении услуг по установке и реконструкции заборов, калиток, гаражных и усадебных ворот, строительству бань и домов по цене ниже рыночной стоимости. После встречи с будущими клиентами он осуществлял замеры, просил предоплату, а иногда и полную оплату – якобы, для закупки строительных материалов.

Усыпляя бдительность жертв, в ряде случаев подозреваемый заключал договор подряда либо давал расписку в получении денег и даже проводил подготовительную работу: привозил гравий, вместе с бригадой вкапывал столбы, заливал цемент. Затем скрывался. На звонки злоумышленник не отвечал и блокировал номера.

Мошенническим способом фигурант получал деньги и от аренды стройинструментов: по легенде, оставлял в залог паспорт своего работника, пользовался техникой, а потом сдавал в скупку. При этом сбыт велся малознакомыми людьми за вознаграждение.
Отметим, к ухищрениям он прибегал не только в профессиональной, но и повседневной жизни. Например, обманывал продавцов на рынках, предлагая оплатить покупку продуктов питания и взятой у них ввиду острой необходимости наличности через мобильный банк. На самом же деле никаких средств в счет оплаты товара аферист не перечислял, а показывал своим жертвам фейковый электронный чек.

В феврале 2022 года при распитии спиртного в гостинице подозреваемый похитил телефоны собутыльников, а после, используя возможности сервисного банковского номера, похитил с их счетов около 70 тыс рублей.

В мае – не выполнил отгрузку клиенту отработанных деревянных шпал, необходимых для возведения постройки. Отданные за заказ 107,5 тыс рублей он присвоил себе. Так же как и чужой металлический гараж, который в декабре продал через знакомого. Гаражный бокс злоумышленник предварительно вскрыл и, поскольку реакции возможного владельца не последовало, выставил на сайте объявление о его продаже. Имущество он сбыл с помощью приятеля, сославшись на невозможность самостоятельного участия в сделке ввиду отсутствия в регионе.

Всего в результате противоправных действий фигурантом причинен ущерб на сумму более полутора миллионов рублей. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Заключен под стражу.

Уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, соединены в единое производство. Расследование продолжается. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

Фото: pixabay.com
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преступность мошенник задержание

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