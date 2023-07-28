В центре Улан-Удэ снесут 169 домов

Обширная зона в центральной части города, невдалеке от реки Селенги, скоро станет местом реализации первого в Улан-Удэ и в целом в Бурятии проекта комплексного развития территории (КРТ). Здесь планируют осуществить радикальную перестройку старой советской застройки. После обновления облик этой части исторического центра Улан-Удэ изменится до неузнаваемости.На ул. Свободы и ул. Шмидта предполагается снести старые малоэтажные дома и построить высотки, в которых часть квартир будет иметь вид на главную реку республики – Селенгу.Две упомянутых улицы проходят параллельно ул. Смолина. Они находятся между ней и стадионом «Центральный», Селенгой.- Площадь земельного участка составляет 37,6 га, - рассказал «Номер один» некоторые детали Михаил Мясищев, председатель комитета по архитектуре и градостроительству мэрии Улан-Удэ.По словам чиновника, на территории КРТ предполагается строительство многоэтажных жилых домов разной высотности – от пяти до 16 этажей. Высотность будет повышаться в сторону ул. Советской. Также здесь намечается строительство школы, двух детских садов, объекта здравоохранения. Коль развитие называется «комплексное», то социальные объекты здесь будут обязательными.Михаил Мясищев также подчеркнул, что механизм комплексного развития территории является новым – установлен градостроительным законодательством в самом конце 2020 года. Все регионы РФ находятся на начальной стадии воплощения новинки.Мастер-план развития Улан-Удэ предполагает, что зонами реализации проектов КРТ станут также участки на Батарейке, в микрорайоне Восточный, а также территории вдоль набережной реки Уды (на левом берегу реки). Другими словами, в основном это центральные места столицы Бурятии. На уровне республики даже создано государственное казенное учреждение «Управление комплексного развития территорий Республики Бурятия».По предварительным расчетам, при реализации КРТ центральной части города предстоит расселить 169 домов. Это многоквартирные дома, дома блокированной застройки, а также объекты индивидуального жилищного строительства. Их общая площадь составляет около 39 тыс. кв. метров.- Заключение договора о комплексном развитии территории планируется в четвертом квартале 2023 года. Финансировать обязательства по расселению будет лицо, заключившее договор о КРТ, - отметил «Номер один» Александр Маренич, заместитель министра строительства Республики Бурятия - главный архитектор Республики Бурятия.Но, конечно, инвестор не останется с «пилотным» проектом один на один. Планируется предоставить ему меры государственной поддержки, в том числе субсидию на подготовку территории.Сегодня пока никто не может сказать, сколько средств потребуется на расселение жильцов. В соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» будет осуществляться оценка каждого объекта недвижимости, при этом рассмотрят его индивидуальные характеристики.Сейчас на ул. Свободы и ул. Шмидта идут встречи с местными жителями.Как ранее сообщал «Номер один», на последней сессии Народного Хурала обсужден вопрос о судьбе жителей зон старой советской застройки, по которым начинаются подвижки.«Жилье предоставляется в приближенном районе», - пояснили, в частности, с трибуны Хурала парламентариям по поводу расселения домов в зоне КРТ. Получалось, что баракам выгоднее, чтобы их квартал расселили в рамках проектов КРТ, нежели просто в качестве аварийных домов.Однако при дальнейшем рассмотрении выясняется, что гражданам, переселяемым из домов в зоне реализации КРТ, совсем не обязательно предложат жилье примерно в том же месте. Могут предложить, но не обязаны…Например, собственники жилья в многоквартирных домах, включенных в границы проекта КРТ, при переселении имеют право выбрать среди нескольких вариантов. Во-первых, у собственника есть право получить денежное возмещение за жилое помещение.- При определении размера возмещения в него включается рыночная стоимость жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме, в том числе земельного участка, на котором дом расположен, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием (включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания). Оценка размера возмещения будет осуществляться независимым экспертом, - рассказали в министерстве строительства.В то же время предоставление денежной выплаты невозможно, если в жилом помещении проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане. В этом случае можно получить только другое жилье.Во-вторых, есть право получить равнозначное жилое помещение, которое не меньше по жилой площади, по количеству жилых комнат, но больше по общей площади по сравнению с освобождаемым жилым помещением, благоустроенное и находящееся в границах Улан-Удэ.Также можно доплатить и получить жилье большей площади с увеличенным числом комнат. Доплачивать можно в том числе средствами маткапитала, «Дальневосточной ипотеки» и др. Есть нюансы по жилью в коммунальной квартире. Оговорены условия переселения тех, кто нанимает жилье в зоне КРТ по договорам соцнайма. Но, увы, нигде нет положения, что жилье обязаны предоставить в приближенной местности.- Конкретный объект для предоставления будет предложен собственнику застройщиком после заключения договора, утверждения проекта планировки и определения очередности реализации решения о КРТ, - констатировал Александр Маренич.Договор о комплексном развитии территории будет заключаться с победителем торгов. Либо с иным участником торгов, определяемым в соответствии с законодательством страны. Проект договора уже есть.- Проектом договора предусматривается обязанность застройщика подготовить территорию и разработать проектно-сметную документацию на социальные объекты. Строительство социальных объектов планируется осуществить с привлечением средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, - пояснил Александр Маренич.Какова же минимальная сумма, которую инвестор должен будет вложить в улан-удэнский «пилотный» проект КРТ? Это определят также по результатам конкурса.В Москве тоже идет работа по сносу старого советского жилья и строительству на его месте новых высоток. Это назвали реновацией. Комплексное развитие территории, внедряемое в Улан-Удэ, похоже на реновацию, но не во всем.- Механизм КРТ был создан в том числе исходя из опыта реновации. Вместе с тем условия и стоимость квадратного метра не позволяют реализовать все принципы, как в Москве, - указывают в Министерстве строительства Бурятии.Действительно, Москва это вам не Улан-Удэ. Каждому свое. Вопросы московской реновации регулируются специальным законом, принятым в честь Москвы, «О статусе столицы Российской Федерации».Улан-Удэ вступил в период больших и интересных проектов.Фото: «Номер один»