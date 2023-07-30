«Кровавый» артист драмтеатра в Улан-Удэ проиграл суд

Верховный суд Бурятии вынес решение по конфликту артиста Артура Шувалова и его, теперь уже бывшего, работодателя - Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева. Кульминацией этого противостояния стал кровавый акт самоповреждения артиста прямо на сцене в марте этого года. Однако юридически конфликт завершился только недавно (и то не факт).29 марта скандал в улан-удэнском Русдраме прогремел на всю Россию. Там актер прямо на сцене устроил кровавое представление. Это произошло после спектакля «Театр. Изнанка» (возрастное ограничение 18+), когда артисты выходили на поклон. Артур Шувалов связал свой поступок с давним конфликтом с руководством театра.«На протяжении года меня пытаются уволить из этого театра, унижают, лишают работы, лишают денег. Сегодня уволили мою жену Светлану Полянскую. Я не хочу с этим мириться, но у меня больше нет сил, больше нет выбора <…> Я считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры», - заявлял тогда Шувалов.В театре сообщали, что актеру оказали медицинскую помощь и его здоровью ничего не угрожало. Прокуратура Бурятии организовала по этому поводу проверку. А позже директор театра Наталья Светозарова покинула свой пост.Конфликт действительно начался задолго до «кровавого» перформанса. Недавно вышло судебное решение, которое ставит точку (или, в случае обжалования, многоточие) в одном из споров актера и театра.Суд, разбираясь в деле, восстановил хронологию событий, начиная с июля 2009 года, когда Шувалов устроился в театр. Артистом драмы, впрочем, он стал лишь в 2014 году. Как разворачивались отношения работника и работодателя до 2022 года, неизвестно. Но в прошлом году прошла служебная проверка, которая показала следующее.«На очередном сборе труппы артистом Шуваловым А. И. было объявлено среди присутствующих сотрудников, что у него имеется аудиозапись на телефоне, компрометирующая директора театра, и которую он готов предоставить для прослушивания. В ходе проведения проверки отобраны объяснения у сотрудников труппы театра по данному факту, которые подтвердили факт таких высказываний Шуваловым А. И. на сборе труппы театра», - говорится в решении суда.Итогом стал приказ о дисциплинарном взыскании в виде замечания и лишении премии в размере 72 345 рублей.Именно эти два наказания и опротестовывал Шувалов в суде, дополнительно требуя 10 тыс. рублей в качестве морального ущерба.На суде его представитель пытался доказать, что артист «не создавал конфликтной ситуации, так как запись разговора с директором никто не слышал, на собрании директор театра отсутствовала».Впрочем, ни первую, ни апелляционную инстанцию эти доводы не убедили: «Несмотря на то, что сотрудники театра не прослушали аудиозапись, предложение Шувалова А. И. сотрудникам театра прослушать компрометирующую запись в отношении директора театра свидетельствует о том, что Шувалов А. И. фактически дал оценку и высказал суждение о деятельности руководителя учреждения, что запрещено пунктом 3 раздела II Кодекса этики и служебного поведения работников ГАУК «Государственный русский драматический театр имени Н. А. Бестужева», с которым Шувалов А. И. был ознакомлен».В итоге и суд первой инстанции, и Верховный суд, куда Шувалов обратился с жалобой, отказали ему в требованиях. Впрочем, его отношения с театром закончились задолго до недавнего решения суда.Фото: «Номер один»