Общество 29.07.2023 в 13:09

В Бурятии осужден артельщик, убивший коллегу вместо медведя

Он получил условный срок, раскаявшись и полностью признав вину

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Текст: Номер один
В Бурятии осужден артельщик, убивший коллегу вместо медведя
Два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Такое наказание определил  Баунтовский районный суд   37-летнему жителю этого района Бурятии. Работник золотодобывающей артели признан виновным в  «причинении  смерти по неосторожности»  и в «незаконном приобретении,  ношении    огнестрельного оружия и  боеприпасов к нему».

Как сообщили в пресс-службе суда, ЧП произошло в  мае нынешнего года  на золотодобывающем   участке. К трагическим  событиям привела преступная  небрежность,  в  результате которой от огнестрельного ранения погиб 42-летний   мужчина.

Осужденный работник  артели, увидел на  лесной окраине  рабочего поселка  лося, взял  у потерпевшего во временное   пользование   охотничий  карабин и  патроны, при  этом соответствующего разрешения  на  оружие  не  имел.  Он несколько  раз   выстрелил по лосю, а после он и потерпевший решили  посмотреть, не  ранен ли лось и пошли в том  направлении, куда убежал зверь. Внезапно  из кустов выскочил  медведь и  погнался  за потерпевшим. Его напарник выстрелил два раза  по косолапому, а  затем хищник скрылся в кустах, куда убежал потерпевший.

Достоверно не убедившись, что  в направлении  выстрела  нет людей золотодобытчик, увидев в кустах  темный  силуэт, предположил, что это медведь, и выстрелил в него, но в результате чего попал в коллегу. Его смерть наступила на месте  происшествия от массивной  кровопотери.

Уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Подсудимый согласился с предъявленным обвинением,  полностью признал вину в совершении преступлений.  В качестве обстоятельств, смягчающих наказание,  суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка у виновного, положительные характеристики с места жительства и работы. А также - принесение извинений вдове погибшего, частичное возмещение ей морального вреда, явку с повинной и дачу подробных признательных показаний в ходе предварительного расследования.  

Приговор  суда  не вступил  в  законную  силу.

Фото: pixabay.com
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