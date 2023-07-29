В Бурятии осужден артельщик, убивший коллегу вместо медведя

Два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Такое наказание определил Баунтовский районный суд 37-летнему жителю этого района Бурятии. Работник золотодобывающей артели признан виновным в «причинении смерти по неосторожности» и в «незаконном приобретении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему».Как сообщили в пресс-службе суда, ЧП произошло в мае нынешнего года на золотодобывающем участке. К трагическим событиям привела преступная небрежность, в результате которой от огнестрельного ранения погиб 42-летний мужчина.Осужденный работник артели, увидел на лесной окраине рабочего поселка лося, взял у потерпевшего во временное пользование охотничий карабин и патроны, при этом соответствующего разрешения на оружие не имел. Он несколько раз выстрелил по лосю, а после он и потерпевший решили посмотреть, не ранен ли лось и пошли в том направлении, куда убежал зверь. Внезапно из кустов выскочил медведь и погнался за потерпевшим. Его напарник выстрелил два раза по косолапому, а затем хищник скрылся в кустах, куда убежал потерпевший.Достоверно не убедившись, что в направлении выстрела нет людей золотодобытчик, увидев в кустах темный силуэт, предположил, что это медведь, и выстрелил в него, но в результате чего попал в коллегу. Его смерть наступила на месте происшествия от массивной кровопотери.Уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Подсудимый согласился с предъявленным обвинением, полностью признал вину в совершении преступлений. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка у виновного, положительные характеристики с места жительства и работы. А также - принесение извинений вдове погибшего, частичное возмещение ей морального вреда, явку с повинной и дачу подробных признательных показаний в ходе предварительного расследования.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: pixabay.com