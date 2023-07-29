Общество 29.07.2023 в 15:36

В Бурятии начнется строительство арендных квартир

А правительство России поддержит инвестпроект, реализующийся в республике
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Текст: Номер один
В Бурятии начнется строительство арендных квартир
В Бурятии будут построены  300 арендных квартир и поддержан инвестиционный проект по развитию инфраструктуры. Такое решение принял накануне президиум правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщили в правительстве республики.

Заседание президиума провел зампред правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточной федеральном округе Юрий Трутнев.

«Первый вопрос связан с предложениями Минвостокразвития России по распределению 10 тыс арендных квартир в дальневосточных регионах. Средства на строительство арендного жилья на Дальнем Востоке выделены по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина из Фонда национального благосостояния. Глава государства поставил задачу - построить не менее 10 тыс арендных квартир на Дальнем Востоке, платежи по которым для граждан будут существенно ниже рыночных за счет субсидий из федерального и регионального бюджетов. На эти цели выделены средства в размере 87 млрд рублей», – открыл заседание Юрий Трутнев.

От дальневосточных регионов поступило заявок на 14,8 тыс квартир. Из федерального бюджета были предоставлены средства на покупку 10 тыс квартир. Распределение численности арендных квартир между регионами ДФО велось с учетом заявок самих регионов, соотношения квартир и численности населения, готовности приступить к созданию жилого фонда строительными комплексами регионов, запуском новых инвестиционных проектов и потребностей в привлечении специалистов из других регионов страны. В Бурятии принято решение о строительстве 300 арендных квартир.

Также был рассмотрен вопрос предоставления субсидии из федерального бюджета на развитие инфраструктуры инвестиционных проектов. По мнению Юрия Трутнева, это одна из основных мер поддержки инвесторов на Дальнем Востоке. Ее главное условие – бюджетный мультипликатор проекта (показатель, отражающий в какой степени вырастет его совокупный доход в ответ на увеличение государственных расходов) не должен быть ниже 30%. Минвостокразвития России проведен конкурсный отбор инвесторов в целях получения субсидий из федерального бюджета на строительство и развитие инфраструктуры инвестпроектов на Дальнем Востоке.

На заседании были представлены заявки от инвесторов, осуществляющих проекты в трех регионах ДФО, в том числе в  Бурятии. Как сообщили в правительстве России, поддержано предоставление федеральной субсидии по заявке инвестора ООО «Озёрное», который завершает строительство горно-обогатительного комбината в Еравнинском районе.

«Выделяя средства на инфраструктуру, мы должны быть уверены в том, что проекты будут успешно реализованы, а инфраструктура, создаваемая при поддержке государства, – востребована, что предприятия принесут реальную пользу экономике регионов», – подвел итоги заседания Юрий Трутнев.

Фото: egov-buryatia.ru
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