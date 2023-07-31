Общество 31.07.2023 в 12:43

Место основания Улан-Удэ горожане используют как точку для «побухать»

Волонтеры убрались там, где стоял Верхнеудинский острог, собрав 150 мешков мусора
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Текст: Номер один
Место основания Улан-Удэ горожане используют как точку для «побухать»
В Улан-Удэ волонтеры АНО «Событие» совместно с сотрудниками УФСИН провели в минувшие выходные акцию по ликвидации свалки на месте основания столицы Бурятии - на горе Батарейной.



«Это место является объектом культурного наследия. Когда-то здесь стоял Верхнеудинский острог. Отсюда появился наш Улан-Удэ. Именно сюда приезжают горожане, приходят местные жители, чтобы полюбоваться видами на реку Уда. С высоты птичьего полета видно, как река Уда впадает в Селенгу. Однако именно здесь мы нашли тонны бутылок, горы мусора и тысячи окурков. А еще во время уборки мы наткнулись на старую колючую проволоку. Среди наших волонтеров был историк, который определил, что эта проволока была изготовлена ещё в позапрошлом веке», - рассказал известный общественник Чингис Болотов.

В итоге волонтеры за два часа собрали 150 мешков мусора. А смотровую площадку, с которой открывается живописный вид на город, решили взять в свой план по обустройству.

Волонтерам: «Спасибо!», а за город как-то обидно. Ну, что ж мы за горожане такие, если место основания стольного града, рассматриваем как место «для побухать».

Фото: АНО «Событие»

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мусор волонтеры Улан-Удэ

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