В Монголии впервые прошел фестиваль динозавров

Институт палеонтологии Академии наук Монголии впервые организовал 29-30 июля «Фестиваль динозавров».«Наш институт палеонтологии посвятил первый в истории страны «Фестиваль динозавров» 100-летию начала палеонтологических исследований в Монголии чтобы в доступной форме представить людям знания об этих животных. Мероприятие прошло в Южногобийском аймаке (регионе), где находится одно из самых знаменитых палеонтологических захоронений в мире. Там работали американские и советские ученые, в том числе известный палеонтолог и писатель-фантаст Иван Ефремов», - рассказал монгольский академик, президент Азиатского общества изучения динозавров, открывший 14 их видов Ринченгийн Барсболд.Он напомнил, что здесь в местности Баянзаг в 1920-х годах экспедиция Американского музея естественной истории сделала сенсационные находки меловых млекопитающих и целых кладок динозавровых яиц. Внутри одного учёные обнаружили остатки зародыша.Главный динозавр, прославивший Монголию, это протоцерапторс. Он был маленького размера от 1,5-2 метров, питался растениями. Ученые детенышей этого динозавра самого разного возраста, от только вылупившихся из яйца до взрослых особей. Это послужило доказательством того, что Баянзаг - единственное в мире место, где постоянно проживал один вид динозавров.«Геологи установили, что в Гоби и 70-80 млн лет тоже было жарко в дюнах, разделенных озерами или небольшими прудами. По их берегам обитали стайками протоцераторсы. О том, что динозавры жили стаями, тоже впервые узнали в Монголии. Потому что по одному скелету животного можно изучить только его морфологию и анатомию. Обнаруженная стая динозавров помогает понять условия их жизни, особенности питания и экологии того периода. Именно этим ценны монгольские палеонтологические находки», - отметил академик.По его информации, находки динозавров Монголии имеют две особенности. Разнообразие и исключительная сохранность.«У нас есть уникальная находка дерущихся динозавров. Один травоядный и другой хищник найдены в сцепленном состоянии, когда они умертвили друг друга. Случая такой находки больше нет нигде, кроме в Монголии. Фактически, это реальный документ 70-80 миллионов лет давности, который замечательно сохранился», - рассказал ученый об экспонатах мобильного музея на «Фестивале динозавров».Советские палеонтологи под руководством Ивана Ефремова открыли у хребта Нэмэгэту богатейшее кладбище древних ящеров, среди которых были хищные динозавры, утконосые травоядные зауролофы, гигантские зауроподы. Одним из основных достижений экспедиции Ефремов считал открытие в Монголии фауны позднемеловых динозавров и других неизвестных для Центральной Азии палеонтологических материалов по фауне и флоре. В Монголии широко отметили в 2016 году 70-летие экспедиции Ефремова. Открытые им местонахождения динозавров сих пор приносят множество открытий.«В последний раз мы с южнокорейскими коллегами нашли исключительно интересный материал – динозавра, который по строению был хищником, но питался растениями. Это новая эпоха в изучении динозавров. Иван Антонович Ефремов часто приходил к моему отцу в гости. Советский ученый подарил нашей семье свою книгу «На краю ойкумены» с переводом надписи из древнеегипетских источников. Когда я уже сам учился в Москве на палеонтолога, то видел Ефремова в период, когда он писал свои знаменитые книги», - поделился воспоминаниями академик.Он учился по работам Ивана Ефремова, особенно по тафономии — особого раздела палеонтологии об условиях захоронения, сохранения органических остатков в слоях осадочных пород. Именно совместная советско-монгольская экспедиция 1946 года обнаружила в Гоби останки гигантского динозавра, которого советский палеонтолог Евгений Малеев назвал Тиранозавр Батаар (Tyrannosaurus bataar).- Малеев сделал поставил неверно ударение в монгольском слове, правильно пишется и произносится «баатар» - богатырь. Поэтому самый известный на сегодня монгольский динозавр носит имя Тарбозавр батаар Малеев (Tarbosaurus bataar Maleev, 1955) ростом 12-13 метров, весом несколько сотен тонн», - говорит ученый.Он считает это животное родственником американским динозаврам. В их времена Берингов пролив еще не разделял континенты, что позволяло животным мигрировать. Об этом участники фестиваля могут узнать на лекциях и семинарах для детей «Юные палеонтологи», выставках исторических артефактов и экскурсиях по местам, где сохранились окаменелости динозавров. Есть возможность совершить виртуальное путешествие по меловому периоду в специально оборудованных павильонах, посмотреть лазерное и цифровое шоу.«Это научно-популярный туризм. Я борюсь за то, чтобы был интерес к этому месту, но в то же время я за то, чтобы сохранять останки динозавров во всех странах. Потому что есть проблема воровства их костей . Те, кто покупает кости нелегально вывезенных динозавров украшают ими свои дома, не понимая, что это огромная потеря для науки. Ведь останки надо изучать в сочетании с местом, где обитал этот вид динозавров», - заключил ученый.Ринченгийн Барсболд – сын знаменитого монгольского ученого, уроженца российской Бурятии Бямбын Ринчена. Его имя академик дал одной из своих находок. Сам Барсболд открыл 14 новых видов динозавров. Является иностранным членом Российской академии наук, президентом Азиатского общества изучения динозавров. Много лет работал директором Палеонтологического института Академии наук Монголии. Был консультантом в фильме «Парк Юрского Периода» Стивена Спилберга.Фото: pixabay.com