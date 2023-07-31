В Бурятии аморальные жители в соцсетях беспокоят покусанную собаками улан-удэнку
Как сообщал «Номер один», в июне спустя год молчания на связь вышла 22-летняя жительница, которую два с половиной года назад страшно искусала свора собак в поселке Забайкальский. Напомним, история улан-удэнки взволновала всю республику и людей далеко за ее пределами. Судьбой студентки интересовались и люди за рубежом. Молодая горожанка была на волосок от смерти, едва не лишилась зрения и до сих пор проходит реабилитацию.
Недавно девушка решила продолжить свой блог и в том числе общаться с неравнодушными горожанами, которые переживают за нее. Выяснилось, среди подписчиков нашлись бессовестные пользователи, которые задают бестактные вопросы девушке в личные сообщения и откровенно хамят. Девушка приложила соответствующий скриншот с одним ответом: «Фото лица не будет!».«Больше фото лица. Интересно», «И о чем ты думала, когда на тебя напали собаки», «Хотелось бы поинтересоваться, лицо теперь будет изуродовано у тебя? Извини за такие вопросы, просто очень интересно, крепись там», «Вы можете показать, как сейчас выглядите?» - пишут они.
Девушка отметила, что преподносит столько информации, сколько считает нужным.
«Я понимаю ваше любопытство, но как можно задавать подобные вопросы, я не понимаю? Это нетактично и аморально. Ладно, я еще неплохо держусь морально сейчас, а если бы все было намного хуже и начнутся снова депрессивные эпизоды? Вы вообще думаете о чувствах другого человека и что можете триггернуть этими вопросами?»– обращается девушка.
«Впредь, перед тем как задавать подобные вопросы, 100 раз подумайте, потому что может оказаться так, что вы потом не сможете наблюдать за контентом и в числе первых узнавать новости»,
- добавила горожанка.
Позднее улан-удэнка сообщила, что несмотря на эти сообщения, у нее хорошее настроение.
Фото: соцсети