Общество 31.07.2023 в 17:38

В Бурятии аморальные жители в соцсетях беспокоят покусанную собаками улан-удэнку

Девушка рассказала, как у нее выпрашивают фото ее лица
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии аморальные жители в соцсетях беспокоят покусанную собаками улан-удэнку

Как сообщал «Номер один», в июне спустя год молчания на связь вышла 22-летняя жительница, которую два с половиной года назад страшно искусала свора собак в поселке Забайкальский. Напомним, история улан-удэнки взволновала всю республику и людей далеко за ее пределами. Судьбой студентки интересовались и люди за рубежом. Молодая горожанка была на волосок от смерти, едва не лишилась зрения и до сих пор проходит реабилитацию.

Недавно девушка решила продолжить свой блог и в том числе общаться с неравнодушными горожанами, которые переживают за нее. Выяснилось, среди подписчиков нашлись бессовестные пользователи, которые задают бестактные вопросы девушке в личные сообщения и откровенно хамят. Девушка приложила соответствующий скриншот с одним ответом: «Фото лица не будет!».

«Больше фото лица. Интересно», «И о чем ты думала, когда на тебя напали собаки», «Хотелось бы поинтересоваться, лицо теперь будет изуродовано у тебя? Извини за такие вопросы, просто очень интересно, крепись там», «Вы можете показать, как сейчас выглядите?» - пишут они.

«Я понимаю ваше любопытство, но как можно задавать подобные вопросы, я не понимаю? Это нетактично и аморально. Ладно, я еще неплохо держусь морально сейчас, а если бы все было намного хуже и начнутся снова депрессивные эпизоды? Вы вообще думаете о чувствах другого человека и что можете триггернуть этими вопросами?»

– обращается девушка.
 Девушка отметила, что преподносит столько информации, сколько считает нужным.

«Впредь, перед тем как задавать подобные вопросы, 100 раз подумайте, потому что может оказаться так, что вы потом не сможете наблюдать за контентом и в числе первых узнавать новости», 

- добавила горожанка.

Позднее улан-удэнка сообщила, что несмотря на эти сообщения, у нее хорошее настроение. 



Фото: соцсети 

Теги
нападение пострадавшие соцсети собаки

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