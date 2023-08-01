Тепломагистраль №3 в Улан-Удэ получила долгожданные трубы

«Главная новость - та самая труба диаметром 920 мм, задерживаемая из-за сложностей на заводе-поставщике, на сегодня поставлена в Улан-Удэ в количестве 49 штук из 70. Оставшийся объем будет поставлен до 15 августа. Непосредственно на объекте еще раз строго обговорили ход строительства. Реконструкция тепломагистрали №3 находится на ежедневном контроле. Работать должны быстро, но без снижения качества», - рассказал в соцсетях Игорь Шутенков.





Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел выездное совещание на месте реконструкции тепломагистрали №3.Мэр также отметил, что столь масштабную реконструкцию тепловых сетей город проводит впервые за 50 лет. «Цель очевидна - повышение надежности теплоснабжения в зимние холода», подчеркнул Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ