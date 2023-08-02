Общество 02.08.2023 в 09:00

Ремонт наоборот

Казалось бы, ремонт теплотрассы — это хорошо
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Текст: Номер один
Ремонт наоборот

Но мало кто учитывает, что сегодня любое хорошее дело может быть испорчено или сведено на нет кривыми руками исполнителей. Так и случилось недавно на Шишковке в Улан-Удэ.

Ремонтники, которые взялись подшаманить теплотрассу № 3, чтобы к зиме улан-удэнцы не окоченели, видимо, немного не рассчитали силы. Недавно они оставили без холодной воды 11 многоквартирных домов на Шишковке. Для этого им понадобилось всего лишь одно неловкое движение.

«С кем не бывает»; «подумаешь, случайно повредили водовод»; «не ошибается тот, кто ничего не делает», - возразят нам защитники ремонтников. И на самом деле в этих словах есть доля правды. Если бы не одно но - 20 июля горе-строители теплотрассы повредили тот же самый участок трубопровода.

А ведь до конца ремонта еще далеко. С таким подходом ремонтников к работе остается только с опаской ждать развития событий. Ведь неизвестно, что еще они могут сломать: электроопоры, дороги или жилые дома.

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