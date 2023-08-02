Общество 02.08.2023 в 11:33
В Улан-Удэ построили новый торговый центр
В ходе проверки Госстройжилнадзор не выявил в здании нарушений
Текст: Константин Воронов
Торговый центр по улице Ботаническая в Улан-Удэ получит заключение Госстройжилнадзора о соответствии проектной документации. Как сообщили в ведомстве, по результатам итоговой проверки специалисты не выявили замечаний. Все нарушения, обнаруженные в ходе надзора, своевременно устранены. Теперь застройщик может готовиться к процедуре ввода в эксплуатацию.
«Особого внимания заслуживала проверка противопожарной безопасности, поскольку четыре этажа центра отведены под выставочные залы для мебели. Помещения торгового центра защищены автоматической системой пожаротушения. Тщательную проверку прошла и противодымная вентиляция. Санитарно-эпидемиологические нормы также соблюдены. Доступность для маломобильных групп населения обеспечена, для их безопасного пребывания в центре предусмотрены зоны безопасности», - рассказали в Госстройжилнадзоре.
Фото: Госстройжилнадзор
Площадь нового четырехэтажного торгового центра составляет 11 тысяч квадратных метров, его строительство велось около пяти лет.
«Особого внимания заслуживала проверка противопожарной безопасности, поскольку четыре этажа центра отведены под выставочные залы для мебели. Помещения торгового центра защищены автоматической системой пожаротушения. Тщательную проверку прошла и противодымная вентиляция. Санитарно-эпидемиологические нормы также соблюдены. Доступность для маломобильных групп населения обеспечена, для их безопасного пребывания в центре предусмотрены зоны безопасности», - рассказали в Госстройжилнадзоре.
Фото: Госстройжилнадзор
Тегиторговый центр