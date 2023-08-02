В Улан-Удэ построили новый торговый центр

Площадь нового четырехэтажного торгового центра составляет 11 тысяч квадратных метров, его строительство велось около пяти лет.







Торговый центр по улице Ботаническая в Улан-Удэ получит заключение Госстройжилнадзора о соответствии проектной документации. Как сообщили в ведомстве, по результатам итоговой проверки специалисты не выявили замечаний. Все нарушения, обнаруженные в ходе надзора, своевременно устранены. Теперь застройщик может готовиться к процедуре ввода в эксплуатацию.«Особого внимания заслуживала проверка противопожарной безопасности, поскольку четыре этажа центра отведены под выставочные залы для мебели. Помещения торгового центра защищены автоматической системой пожаротушения. Тщательную проверку прошла и противодымная вентиляция. Санитарно-эпидемиологические нормы также соблюдены. Доступность для маломобильных групп населения обеспечена, для их безопасного пребывания в центре предусмотрены зоны безопасности», - рассказали в Госстройжилнадзоре.Фото: Госстройжилнадзор