Общество 02.08.2023 в 14:53

В аэропорту Улан-Удэ отказали в перелете пьяному ростовчанину

Транспортные полицейские  установили 38-летнего мужчину, который прибыл на авиарейс в состоянии алкогольного опьянения

A- A+
Текст: Номер один
В аэропорту Улан-Удэ отказали в перелете пьяному ростовчанину
В Улан-Удэ накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России на транспорте поступила телефонная информация  том, что к воздушном судну № 3036 сообщением Улан-Удэ - Москва требуется наряд полиции. Правоохранителями установлен 38-летний житель Ростовской области, который прибыл на авиарейс в состоянии алкогольного опьянения.

Представителем авиакомпании мужчине было отказано в перелете, нарушитель привлечен к административной ответственности, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.

Транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил, установленных для проезда всеми видами транспорта:воздушным, железнодорожным и водным. Пассажирам рекомендовано перед поездкой исключить употребление алкогольной продукции, поскольку состояние опьянения является основанием для отказа в проезде.

Нахождение в общественных местах в состоянии опьянения является административно-наказуемым деянием, предусмотренным ст. 20.21 КоАП РФ и наказывается штрафом в размере до полутора тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.  

Фото: t.me/airportbaikal
Теги
аэропорт пассажир полет отказ

Все новости

В Бурятии нашли живой пропавшую 76-летнюю бабушку
02.08.2023 в 15:58
В Забайкалье вернулись реликтовые чайки
02.08.2023 в 15:57
В Бурятии с шаурмой шалят
02.08.2023 в 15:39
В Бурятии рыбаки нашли труп
02.08.2023 в 15:30
В Улан-Удэ начали откачивать лужи с дорог
02.08.2023 в 15:09
Чудак из Улан-Удэ, угрожая поджогом, требовал табак и алкоголь
02.08.2023 в 14:55
В аэропорту Улан-Удэ отказали в перелете пьяному ростовчанину
02.08.2023 в 14:53
Проверь уровень сахара в крови!
02.08.2023 в 14:25
Визит Михаила Мишустина открыл перед Бурятией новые перспективы
02.08.2023 в 13:59
В Бурятии гору Спящий лев увешали грязными тряпками и медицинскими масками
02.08.2023 в 13:46
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
В Забайкалье вернулись реликтовые чайки
В Даурском заповеднике впервые за последние 10 лет замечены их птенцы
02.08.2023 в 15:57
В Бурятии с шаурмой шалят
В июле объявлено 13 предостережений предприятиям общепита этого  профиля
02.08.2023 в 15:39
В Улан-Удэ начали откачивать лужи с дорог
Городские службы перевели на усиленный режим работы
02.08.2023 в 15:09
Проверь уровень сахара в крови!
Количество больных сахарным диабетом (СД) во всем мире стремительно увеличивается
02.08.2023 в 14:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru