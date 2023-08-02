В аэропорту Улан-Удэ отказали в перелете пьяному ростовчанину

В Улан-Удэ накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России на транспорте поступила телефонная информация том, что к воздушном судну № 3036 сообщением Улан-Удэ - Москва требуется наряд полиции. Правоохранителями установлен 38-летний житель Ростовской области, который прибыл на авиарейс в состоянии алкогольного опьянения.Представителем авиакомпании мужчине было отказано в перелете, нарушитель привлечен к административной ответственности, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.Транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил, установленных для проезда всеми видами транспорта:воздушным, железнодорожным и водным. Пассажирам рекомендовано перед поездкой исключить употребление алкогольной продукции, поскольку состояние опьянения является основанием для отказа в проезде.Нахождение в общественных местах в состоянии опьянения является административно-наказуемым деянием, предусмотренным ст. 20.21 КоАП РФ и наказывается штрафом в размере до полутора тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.Фото: t.me/airportbaikal