Общество 02.08.2023 в 14:53
В аэропорту Улан-Удэ отказали в перелете пьяному ростовчанину
Транспортные полицейские установили 38-летнего мужчину, который прибыл на авиарейс в состоянии алкогольного опьянения
Текст: Номер один
В Улан-Удэ накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России на транспорте поступила телефонная информация том, что к воздушном судну № 3036 сообщением Улан-Удэ - Москва требуется наряд полиции. Правоохранителями установлен 38-летний житель Ростовской области, который прибыл на авиарейс в состоянии алкогольного опьянения.
Представителем авиакомпании мужчине было отказано в перелете, нарушитель привлечен к административной ответственности, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.
Транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил, установленных для проезда всеми видами транспорта:воздушным, железнодорожным и водным. Пассажирам рекомендовано перед поездкой исключить употребление алкогольной продукции, поскольку состояние опьянения является основанием для отказа в проезде.
Нахождение в общественных местах в состоянии опьянения является административно-наказуемым деянием, предусмотренным ст. 20.21 КоАП РФ и наказывается штрафом в размере до полутора тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.
Фото: t.me/airportbaikal
Представителем авиакомпании мужчине было отказано в перелете, нарушитель привлечен к административной ответственности, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.
Транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил, установленных для проезда всеми видами транспорта:воздушным, железнодорожным и водным. Пассажирам рекомендовано перед поездкой исключить употребление алкогольной продукции, поскольку состояние опьянения является основанием для отказа в проезде.
Нахождение в общественных местах в состоянии опьянения является административно-наказуемым деянием, предусмотренным ст. 20.21 КоАП РФ и наказывается штрафом в размере до полутора тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.
Фото: t.me/airportbaikal