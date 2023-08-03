В Бурятии нашли снаряды времен Гражданской войны

В Бурятии на берегу реки вблизи села Куйтун был обнаружен предмет, конструктивно схожий со снарядом. Подозрительный предмет обнаружили местные жители и сообщили о находке в правоохранительные органы, сотрудники полиции оцепили территорию.На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Бурятия. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования обнаружили снаряды различных калибров (60 - 100 мм), времен Гражданской войны, сообщили в пресс-службе управления.Снаряды со следами сильной коррозии утилизированы.Фото: Росгвардия