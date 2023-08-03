Бурятская земля встречает своих сынов–героев

В Бурятии военнослужащих СВО, прибывающих на родину в отпуск, торжественно встречают в аэропорту Улан-Удэ «Байкал». В зале прилета их ждут семьи, близкие и друзья, сообщили в пресс-службе правительства республики.Прибывших бойцов встречают хадаками - знаком глубокого уважения и благих пожеланий, передают открытки и рисунки детей и искренне радуются возвращению защитников. Герои видят, что их всегда ждут дома.Ежедневно встречают около 40 солдат.Напомним, что в республике принято решение торжественно встречать каждый рейс, на котором прибывают участники СВО.Фото: egov-buryatia.ru