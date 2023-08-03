Общество 03.08.2023 в 12:25

Бурятская земля встречает своих сынов–героев

Бойцов СВО, прибывающих на родину в отпуск, ждет торжественная встреча
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Текст: Номер один
Бурятская земля встречает своих сынов–героев
В Бурятии военнослужащих СВО, прибывающих на родину в отпуск, торжественно встречают в аэропорту Улан-Удэ «Байкал». В зале прилета их ждут семьи, близкие и друзья, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Прибывших бойцов встречают хадаками - знаком глубокого уважения и благих пожеланий, передают открытки и рисунки детей и искренне радуются возвращению защитников. Герои видят, что их всегда ждут дома.

Ежедневно встречают около 40 солдат.

Напомним, что в республике принято решение торжественно встречать каждый рейс, на котором прибывают участники СВО.

Фото: egov-buryatia.ru
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