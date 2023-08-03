Общество 03.08.2023 в 12:33

Бурятия закупит 78 новых автобусов

Новый транспорт получат Улан-Удэ, Северобайкальск и 11 районов республики
A- A+
Текст: Константин Воронов
Бурятия закупит 78 новых автобусов
13 районов Бурятии, а также Улан-Удэ и Северобайкальск получат новые автобусы. Всего в республику ожидается поставка 78 машин.

Как сообщили в Минтрансе Бурятии, закупка автобусов станет возможной благодаря специальному казначейскому кредиту в размере 398 миллионов рублей. На эти средства приобретут 7 автобусов среднего класса и 71 – малого. Они будут курсировать по внутримуниципальным маршрутам.

«Специальный казначейский кредит — это эффективный механизм обновления инфраструктуры в регионах и создания комфортных условий жизни граждан. Он выдается под 3% годовых сроком до 15 лет. Благодаря одобренной заявке жители Бурятии получат 78 новых автобусов, которые улучшат транспортную доступность внутри муниципалитетов», – сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Новые автобусы поступят в Бичурский (2 шт), Джидинский (3 шт), Заиграевский (5 шт), Закаменский (2 шт), Кабанский (10 шт), Кяхтинский (3 шт), Мухоршибирский (3 шт), Северо-Байкальский (4 шт), Селенгинский (11 шт), Тункинский (3 шт) и Хоринский (1 шт) районы. Кроме того, автобусный парк обновят в Улан-Удэ и Северобайкальске, закупив 26 и 2 автобуса соответственно.

«В предыдущие годы мы закупали автобусы в Улан-Удэ, Муйский район, города Закаменск, Кяхту и Северобайкальск. В этом году новые автобусы поступят сразу в 13 муниципальных образований. Таким образом пассажиры получат возможность ездить в новых, чистых, комфортабельных автобусах», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дородного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Как напомнили в Минтрансе, за счет участия республики в различных федеральных программах с 2019 года парк муниципального транспорта Улан-Удэ пополнили 15 трамвайных вагонов и 147 автобусов большой и средней вместимости. В 2020 году были закуплены 2 автобуса для Муйского района. В 2022 году - 9 автобусов для Кяхты, 3 – для Северобайкальска и 2 – для Закаменска. Также в этом году в рамках Дальневосточной субсидии в Улан-Удэ поступит еще 14 новых автобусов.

Фото: «Номер один»
Теги
автобус

Все новости

В Улан-Удэ из-за дождя обвалился уже третий участок дороги
03.08.2023 в 13:25
В Бурятии пьяный подросток гонял по селу на мотоцикле
03.08.2023 в 12:43
В Улан-Удэ в 102 квартале перекрыли обвалившуюся дорогу
03.08.2023 в 12:42
Бурятия закупит 78 новых автобусов
03.08.2023 в 12:33
Бурятская земля встречает своих сынов–героев
03.08.2023 в 12:25
В Бурятии участковый помог туристке с переломом ноги спуститься с горы
03.08.2023 в 12:13
В Улан-Удэ на размытой дождем дороге застряла машина
03.08.2023 в 11:53
В Бурятии сельчане несколько раз рассчитались в магазине купюрами «банка приколов»
03.08.2023 в 11:30
В Улан-Удэ за сутки выпала половина месячной нормы осадков
03.08.2023 в 11:26
Подрядчик задерживает поставку оборудования в новые школы Бурятии
03.08.2023 в 11:18
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
Бурятская земля встречает своих сынов–героев
Бойцов СВО, прибывающих на родину в отпуск, ждет торжественная встреча
03.08.2023 в 12:25
В Бурятии участковый помог туристке с переломом ноги спуститься с горы
Вместе с сотрудником ВОСВОД они эвакуировали 37-летнюю горожанку в больницу
03.08.2023 в 12:13
В Улан-Удэ за сутки выпала половина месячной нормы осадков
Городские службы беспрерывно откачивают воду
03.08.2023 в 11:26
Подрядчик задерживает поставку оборудования в новые школы Бурятии
Ситуация вызвала озабоченность у республиканских чиновников
03.08.2023 в 11:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru