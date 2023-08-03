Бурятия закупит 78 новых автобусов

13 районов Бурятии, а также Улан-Удэ и Северобайкальск получат новые автобусы. Всего в республику ожидается поставка 78 машин.Как сообщили в Минтрансе Бурятии, закупка автобусов станет возможной благодаря специальному казначейскому кредиту в размере 398 миллионов рублей. На эти средства приобретут 7 автобусов среднего класса и 71 – малого. Они будут курсировать по внутримуниципальным маршрутам.«Специальный казначейский кредит — это эффективный механизм обновления инфраструктуры в регионах и создания комфортных условий жизни граждан. Он выдается под 3% годовых сроком до 15 лет. Благодаря одобренной заявке жители Бурятии получат 78 новых автобусов, которые улучшат транспортную доступность внутри муниципалитетов», – сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Новые автобусы поступят в Бичурский (2 шт), Джидинский (3 шт), Заиграевский (5 шт), Закаменский (2 шт), Кабанский (10 шт), Кяхтинский (3 шт), Мухоршибирский (3 шт), Северо-Байкальский (4 шт), Селенгинский (11 шт), Тункинский (3 шт) и Хоринский (1 шт) районы. Кроме того, автобусный парк обновят в Улан-Удэ и Северобайкальске, закупив 26 и 2 автобуса соответственно.«В предыдущие годы мы закупали автобусы в Улан-Удэ, Муйский район, города Закаменск, Кяхту и Северобайкальск. В этом году новые автобусы поступят сразу в 13 муниципальных образований. Таким образом пассажиры получат возможность ездить в новых, чистых, комфортабельных автобусах», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дородного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Как напомнили в Минтрансе, за счет участия республики в различных федеральных программах с 2019 года парк муниципального транспорта Улан-Удэ пополнили 15 трамвайных вагонов и 147 автобусов большой и средней вместимости. В 2020 году были закуплены 2 автобуса для Муйского района. В 2022 году - 9 автобусов для Кяхты, 3 – для Северобайкальска и 2 – для Закаменска. Также в этом году в рамках Дальневосточной субсидии в Улан-Удэ поступит еще 14 новых автобусов.Фото: «Номер один»