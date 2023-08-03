Общество 03.08.2023 в 16:04

Энергетики создали карту перевода Улан-Удэ на электроотопление

В первой очереди - СНТ «Сибиряк», «Профсоюзник» и «Урожай»
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Текст: Константин Воронов
Энергетики создали карту перевода Улан-Удэ на электроотопление
В Улан-Удэ с печного на электроотопление в первую очередь переведут СНТ «Сибиряк», «Профсоюзник» и «Урожай», а затем – весь Левый Берег и поселок Забайкальский. Также планово перейдут на электроотопление Комушка, Горький, сотые кварталы, Шишковка, Лысая гора и Верхняя Березовка. Очередность и сроки перехода указаны на Яндекс-карте, созданной энергетиками, сообщил директор филиала компании «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Сергей Козлов во время прямого эфира, проведенного Центром управления регионом.  

В целом в Улан-Удэ до конца 2027 года планируется перевести на электроотопление 45 тысяч домовладений. Общий объем финансирования на реконструкцию сетей составляет 11,4 млрд рублей.

«Сейчас идет первый этап – пилотный проект, который состоит из 1800 домовладений СНТ «Сибиряк», «Профсоюзник» и «Урожай». Мы в этом году выполним полностью проектные работы с экспертизами. Эти СНТ сейчас обходят с опросным листом волонтеры. Если опрос будет качественным, соответственно, будет качественная проектная документация и, как следствие, сети будут построены с учетом всех нагрузок. Поэтому жителям очень важно серьезно подойти к визиту и опросу волонтеров», - рассказал Сергей Козлов.

Зрители прямого эфира поинтересовались, будет ли компенсироваться покупка необходимого оборудования и его установка?

«Правительство Бурятии совместно с администрацией Улан-Удэ разрабатывает нормативный документ о компенсации большей части затрат перевода на электроотопление в части приобретения и установки оборудования. Причем потребителю не надо будет ходить по разным инстанциям: мы, как единое окно «Россети Сибирь», будем принимать заявки на увеличение мощности, на возможность перехода с 220 на 380 вольт, заключать договоры техприсоединения, выполнять работы по переоборудованию на электроотопление и все это предоставлять в администрацию города для компенсации затрат», - пояснил Сергей Козлов.

Программа «Чистый воздух» будет работать и после 2027 года. В ее рамках есть возможность перевода на электроотопление ближайших к городу районов республики: Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского.

Ознакомиться с интерактивной картой можно по ссылке.

Фото: «Номер один»
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