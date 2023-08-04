Общество 04.08.2023 в 11:29
В Иркутске разбираются с повреждением шасси Ан-24, прилетевшего из Нижнеангарска
Экипаж доложил о разрыве левого пневматика (элемента шасси) после посадки, пострадавших нет
Текст: Номер один
В Иркутске 3 августа после посадки воздушного судна Ан-24, следовавшего рейсом Нижнеангарск-Иркутск экипаж сообщил о разрыве левого пневматика (элемент шасси). На борту самолета находились три члена экипажа и 47 пассажиров. Пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
В настоящее время следователями и следователями-криминалистами следственного управления устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
В настоящее время следователями и следователями-криминалистами следственного управления устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: zapsib-sut.sledcom.ru