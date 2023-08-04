Общество 04.08.2023 в 14:25

В Бурятии постоялец пансионата для престарелых убил соседа по комнате

Вечером они вместе распивали спиртное, ночью поссорились, последним аргументом в ссоре стал нож
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Текст: Номер один
В Бурятии постоялец пансионата для престарелых убил соседа по комнате
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 74-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве соседа по комнате в пансионате для престарелых, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, что обвиняемый являлся постояльцем частного пансионата для пожилых людей, расположенного в городе Закаменске, и проживал в двухместной комнате с 60-летним соседом. Вечером 15 мая нынешнего года они вместе распивали спиртные напитки, после чего ночью на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора. Обвиняемый взял из тумбочки нож и нанес им соседу множество ударов в грудную клетку, после чего помыл орудие преступления, убрал его на место и лег спать.

Потерпевший от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Его тело обнаружила утром сиделка, которая пришла убирать комнату. Обвиняемый поначалу отрицал причастность к убийству, но когда в его тумбочке обнаружили нож со следами крови, который он плохо помыл, признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.    

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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преступность убийство суд

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