Общество 04.08.2023 в 15:48
Жителям Улан-Удэ разрешили собирать грибы и ягоды
Делать это можно только в отведенных местах
Текст: Константин Воронов
Власти Улан-Удэ продлили запрет на пребывание в городских лесах до 22 августа. Однако, на этот раз сделан ряд исключений. В частности, разрешено посещение лесов для заготовки дикоросов и сбора лекарственных растений для собственных нужд.
Горожанам разрешили посещать следующие территории:
- Верхняя Березовка: Аршанское участковое лесничество, примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья», лесные кварталы за кафе «Кулькисон»;
- Аршан: лесные кварталы за буддийским культурным центром «Римпоче Багша»;
- 6 км Спиртзаводской трассы: левая сторона автодороги города Улан-Удэ до стелы Тарбагатайского района, Октябрьское участковое лесничество;
- примыкающий лесной квартал к микрорайону Тальцы. Октябрьское участковое лесничество. Лесной квартал № 1;
- примыкающий лесной квартал к микрорайону Загорск. Аршанское участковое лесничество. Лесной квартал № 44;
- микрорайон Восточный. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы № 33, № 39;
- примыкающие лесные кварталы к станции Дивизионная. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы №12, №13.
Фото: «Номер один»
Горожанам разрешили посещать следующие территории:
- Верхняя Березовка: Аршанское участковое лесничество, примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья», лесные кварталы за кафе «Кулькисон»;
- Аршан: лесные кварталы за буддийским культурным центром «Римпоче Багша»;
- 6 км Спиртзаводской трассы: левая сторона автодороги города Улан-Удэ до стелы Тарбагатайского района, Октябрьское участковое лесничество;
- примыкающий лесной квартал к микрорайону Тальцы. Октябрьское участковое лесничество. Лесной квартал № 1;
- примыкающий лесной квартал к микрорайону Загорск. Аршанское участковое лесничество. Лесной квартал № 44;
- микрорайон Восточный. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы № 33, № 39;
- примыкающие лесные кварталы к станции Дивизионная. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы №12, №13.
Фото: «Номер один»