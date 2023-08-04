Общество 04.08.2023 в 15:48

Жителям Улан-Удэ разрешили собирать грибы и ягоды

Делать это можно только в отведенных местах
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Текст: Константин Воронов
Жителям Улан-Удэ разрешили собирать грибы и ягоды
Власти Улан-Удэ продлили запрет на пребывание в городских лесах до 22 августа. Однако, на этот раз сделан ряд исключений. В частности, разрешено посещение лесов для заготовки дикоросов и сбора лекарственных растений для собственных нужд.

Горожанам разрешили посещать следующие территории:

- Верхняя Березовка: Аршанское участковое лесничество, примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья», лесные кварталы за кафе «Кулькисон»;

- Аршан: лесные кварталы за буддийским культурным центром «Римпоче Багша»;

- 6 км Спиртзаводской трассы: левая сторона автодороги города Улан-Удэ до стелы Тарбагатайского района, Октябрьское участковое лесничество;

- примыкающий лесной квартал к микрорайону Тальцы. Октябрьское участковое лесничество. Лесной квартал № 1;

- примыкающий лесной квартал к микрорайону Загорск. Аршанское участковое лесничество. Лесной квартал № 44;

- микрорайон Восточный. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы № 33, № 39;

- примыкающие лесные кварталы к станции Дивизионная. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы №12, №13.

Фото: «Номер один»

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