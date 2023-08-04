Жителям Улан-Удэ разрешили собирать грибы и ягоды

Власти Улан-Удэ продлили запрет на пребывание в городских лесах до 22 августа. Однако, на этот раз сделан ряд исключений. В частности, разрешено посещение лесов для заготовки дикоросов и сбора лекарственных растений для собственных нужд.- Верхняя Березовка: Аршанское участковое лесничество, примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья», лесные кварталы за кафе «Кулькисон»;- Аршан: лесные кварталы за буддийским культурным центром «Римпоче Багша»;- 6 км Спиртзаводской трассы: левая сторона автодороги города Улан-Удэ до стелы Тарбагатайского района, Октябрьское участковое лесничество;- примыкающий лесной квартал к микрорайону Тальцы. Октябрьское участковое лесничество. Лесной квартал № 1;- примыкающий лесной квартал к микрорайону Загорск. Аршанское участковое лесничество. Лесной квартал № 44;- микрорайон Восточный. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы № 33, № 39;- примыкающие лесные кварталы к станции Дивизионная. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы №12, №13.Фото: «Номер один»