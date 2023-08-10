Вопрос: «Правда ли, что программа кредитных каникул стала бессрочной?»

Наталья Андреевна

При снижении дохода более чем на 30% можно оформить льготный период и не вносить ежемесячные платежи без штрафных санкций и негативного влияния на кредитную историю.

Эта программа действовала только до конца 2023 года - до 31 декабря можно было подать заявление на кредитные каникулы по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года.

Сейчас право на льготный период стало бессрочным. Кредитные каникулы можно получить и при обращении с 1 января 2024 года.

Основные условия:

1. Заемщик может обратиться за отсрочкой платежей, если оказался в одной из сложных жизненных ситуаций:

- снижение дохода более чем на 30% - доход рассчитывается за 2 месяца до месяца обращения и сравнивается со средним доходом за 12 месяцев;

- проживание в жилье, которое находится в зоне чрезвычайной ситуации или утрата имущества из-за таких обстоятельств - заявление можно подать в течение 60 дней.

2. Обстоятельства нужно подтвердить документами.

3. Срок льготного периода - до 6 месяцев.

4. Требование о предоставлении кредитных каникул можно направить заказным письмом с уведомлением, под расписку или другим способом, указанным в договоре.

5. В течение льготного периода проценты начисляются по обычной ставке в договоре. После отсрочки сумма фиксируется, ежемесячный платеж не меняется. Договор продлевается на срок не менее льготного периода - уточненный график предоставит кредитор. Для кредитных карт - особые условия погашения.

6. Получать предварительное согласие банка при соблюдении всех условий не требуется.

Максимальный размер кредита для отсрочки:

- потребительский - 450 тыс. руб.

- автокредит с залогом - 1,6 млн. руб.

- кредитная карта - 150 тыс. руб.