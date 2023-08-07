Общество 07.08.2023 в 11:30
В Бурятии начинается строительство солнечного телескопа-коронографа
Это самый сложный и самый дорогой инструмент создаваемого в России Национального гелиогеофизического комплекса
Текст: Номер один
С президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым и генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым посетили строящуюся солнечную обсерваторию в Тункинском районе, рассказал в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Это комплекс, в который входит оптический телескоп и радиотелескоп. По мощности наш радиотелескоп самый мощный в мире. Есть те, которые крупнее по площади. Но по разрешающей способности изображения, по чёткости получения сигнала и по возможности более подробно сканировать поверхность солнца, исследовать все происходящие на солнце процессы - в мире аналогов нет.
Визит был знаковым, развитие идёт, комплекс продолжает строиться, и это всё на территории Республики Бурятия. Есть отдельные элементы этого комплекса также на территории Иркутской области, поскольку в целом, это многосоставной научный комплекс. Но его основные элементы в районе Монд, Торов и Бадары».
И конечно, здесь красивейшая природа, удивительное, бескрайнее небо, добавил Алексей Цыденов.
Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) в Бурятии у границы с Монголией начал строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа-коронографа, который является самым сложным и самым дорогим инструментом создаваемого в России Национального гелиогеофизического комплекса. В субботу в основание будущего телескопа заложен первый камень, сообщает ТАСС.
«Проектирование телескопа закончилось в прошлом году. Мы получили положительное заключение Главгосэкспертизы, разрешение на строительство. И в этом году вышло распоряжение правительства РФ о начале строительства уникального научного инструмента - солнечного телескопа. В этом году мы планируем только подготовку строительной площадки. В начале следующего года будут привлечены субподрядные организации на определенные виды работ», - рассказал ТАСС первый заместитель директора ИСЗФ Сергей Олемской, уточнив, что телескоп будет самым большим в Евразии.
Телескоп строится на территории Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ, расположенной рядом с поселком Монды в Бурятии. Стоимость инструмента - порядка 36 млрд рублей. Это самый дорогой объект Национального гелиогеофизического комплекса, который ИСЗФ создает в Байкальском регионе. Кроме того, строительство телескопа займет больше времени, чем создание остальных шести объектов комплекса. Инструмент планируется ввести в строй в 2030 году.
Телескоп предназначен для изучения природы магнитных полей и цикла солнечной активности. С его помощью ученые смогут исследовать тонкую структуру фотосферы, которая недоступна для телескопов малого диаметра и орбитальных обсерваторий. Телескоп представляет собой сложнейший комплекс приборов, который позволит проводить спектральный анализ и получать уникальные данные о магнитных полях и движениях вещества, изучать причины возникновения солнечных вспышек, корональных выбросов массы и других явлений на Солнце. С помощью этого инструмента можно будет решать фундаментальные и прикладные научные задачи.
Оптическая схема телескопа включает 13 зеркал, главное зеркало диаметром 3 метра будет изготовлено из астроситалла - особого стеклокерамического материала толщиной 120 мм, его масса составит 2 120 кг. Проект включает саму башню телескопа, здание для технологического оборудования, лабораторный и административный корпуса. Высота всей конструкции составит 42 метра, общий вес телескопа - 120 тонн.
В строительстве телескопа будут задействованы структуры госкорпорации «Ростех», сообщил журналистам ее глава Сергей Чемезов. «Мы, конечно, заинтересованы, чтобы и наша электронная, и оптическая промышленность работала, и наши предприятия, конечно же, будут задействованы в строительстве этого крупнейшего телескопа», - сказал он.
Как рассказал журналистам заведующий лабораторией экспериментальной физики Солнца и астрофизического приборостроения Дмитрий Колобов, место для строительства телескопа выбрано исходя из уникального астроклимата, который создают горы и Байкал. «Здесь известно количество солнечных дней и общее время наблюдений. Считается, что порядка 10% времени в году, которое наблюдает обсерватория, может быть эффективным. <…> Плюс хорошее место для наблюдения короны», - сказал ученый.
По словам академика Гелия Жеребцова, по инициативе которого создается Национальный гелиогеофизический комплекс, изучение Солнца необходимо в связи с тем, что его активность оказывает влияние не только на космические аппараты, околоземный космос, но и надземную инфраструктуру, здоровье человека. «Это очень важный аспект. И это научное направление будет сильно развиваться. Сегодня наша техника, технологии позволяют приступить к изучению этого процесса», - отметил академик.
Президент РАН Геннадий Красников подчеркнул, что по мере развития страны увеличивается количество спутников связи, навигации. Влияние Солнца на них иногда может быть катастрофическим. «Мы должны это прогнозировать. И не только обогащать знания вокруг нашего светила, но главное - сделать безопасной нашу жизнь», - сказал он.
Фото:t.me/alexeytsydenov
«Это комплекс, в который входит оптический телескоп и радиотелескоп. По мощности наш радиотелескоп самый мощный в мире. Есть те, которые крупнее по площади. Но по разрешающей способности изображения, по чёткости получения сигнала и по возможности более подробно сканировать поверхность солнца, исследовать все происходящие на солнце процессы - в мире аналогов нет.
Визит был знаковым, развитие идёт, комплекс продолжает строиться, и это всё на территории Республики Бурятия. Есть отдельные элементы этого комплекса также на территории Иркутской области, поскольку в целом, это многосоставной научный комплекс. Но его основные элементы в районе Монд, Торов и Бадары».
И конечно, здесь красивейшая природа, удивительное, бескрайнее небо, добавил Алексей Цыденов.
Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) в Бурятии у границы с Монголией начал строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа-коронографа, который является самым сложным и самым дорогим инструментом создаваемого в России Национального гелиогеофизического комплекса. В субботу в основание будущего телескопа заложен первый камень, сообщает ТАСС.
«Проектирование телескопа закончилось в прошлом году. Мы получили положительное заключение Главгосэкспертизы, разрешение на строительство. И в этом году вышло распоряжение правительства РФ о начале строительства уникального научного инструмента - солнечного телескопа. В этом году мы планируем только подготовку строительной площадки. В начале следующего года будут привлечены субподрядные организации на определенные виды работ», - рассказал ТАСС первый заместитель директора ИСЗФ Сергей Олемской, уточнив, что телескоп будет самым большим в Евразии.
Телескоп строится на территории Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ, расположенной рядом с поселком Монды в Бурятии. Стоимость инструмента - порядка 36 млрд рублей. Это самый дорогой объект Национального гелиогеофизического комплекса, который ИСЗФ создает в Байкальском регионе. Кроме того, строительство телескопа займет больше времени, чем создание остальных шести объектов комплекса. Инструмент планируется ввести в строй в 2030 году.
Телескоп предназначен для изучения природы магнитных полей и цикла солнечной активности. С его помощью ученые смогут исследовать тонкую структуру фотосферы, которая недоступна для телескопов малого диаметра и орбитальных обсерваторий. Телескоп представляет собой сложнейший комплекс приборов, который позволит проводить спектральный анализ и получать уникальные данные о магнитных полях и движениях вещества, изучать причины возникновения солнечных вспышек, корональных выбросов массы и других явлений на Солнце. С помощью этого инструмента можно будет решать фундаментальные и прикладные научные задачи.
Оптическая схема телескопа включает 13 зеркал, главное зеркало диаметром 3 метра будет изготовлено из астроситалла - особого стеклокерамического материала толщиной 120 мм, его масса составит 2 120 кг. Проект включает саму башню телескопа, здание для технологического оборудования, лабораторный и административный корпуса. Высота всей конструкции составит 42 метра, общий вес телескопа - 120 тонн.
В строительстве телескопа будут задействованы структуры госкорпорации «Ростех», сообщил журналистам ее глава Сергей Чемезов. «Мы, конечно, заинтересованы, чтобы и наша электронная, и оптическая промышленность работала, и наши предприятия, конечно же, будут задействованы в строительстве этого крупнейшего телескопа», - сказал он.
Как рассказал журналистам заведующий лабораторией экспериментальной физики Солнца и астрофизического приборостроения Дмитрий Колобов, место для строительства телескопа выбрано исходя из уникального астроклимата, который создают горы и Байкал. «Здесь известно количество солнечных дней и общее время наблюдений. Считается, что порядка 10% времени в году, которое наблюдает обсерватория, может быть эффективным. <…> Плюс хорошее место для наблюдения короны», - сказал ученый.
По словам академика Гелия Жеребцова, по инициативе которого создается Национальный гелиогеофизический комплекс, изучение Солнца необходимо в связи с тем, что его активность оказывает влияние не только на космические аппараты, околоземный космос, но и надземную инфраструктуру, здоровье человека. «Это очень важный аспект. И это научное направление будет сильно развиваться. Сегодня наша техника, технологии позволяют приступить к изучению этого процесса», - отметил академик.
Президент РАН Геннадий Красников подчеркнул, что по мере развития страны увеличивается количество спутников связи, навигации. Влияние Солнца на них иногда может быть катастрофическим. «Мы должны это прогнозировать. И не только обогащать знания вокруг нашего светила, но главное - сделать безопасной нашу жизнь», - сказал он.
Фото:t.me/alexeytsydenov
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