Общество 07.08.2023 в 12:50
Пересадку чиновников с иномарок на отечественные авто поддержали 77% россиян
Чаще остальных за инициативу президента выступают респонденты старше 45 лет (83%)
Текст: Номер один
Идею о том, что чиновники должны пересесть с иномарок на отечественные авто поддержали 77% россиян, сообщает итоги своего исследования портал SuperJob. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.
«Пусть развивают российский автопром»; «Мы тоже можем строить, сама сборка и комплектация достойного качества»; «Если будет государственный заказ на обслуживание этих отечественных машин, то, думаю, это хорошая мера», — комментируют респонденты. Чаще остальных за инициативу президента выступают респонденты старше 45 лет (83%).
Против подобного предложения высказались 11%: «Существуют более актуальные вопросы, требующие оперативного решения»; «Была бы рада, если бы наш автопром заработал так, чтобы люди его сами бы выбирали. А то звучит так, как будто бы это наказание такое».
Напомним, что Владимир Путин высказался за то, чтобы пересадить госслужащих на автомобили российского производства. Кроме того, не так давно SuperJob проводил похожий опрос: председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал пересадить депутатов на отечественные автомобили. Уровень поддержки инициативы среди россиян составил 75%.
Фото: lada.ru
«Пусть развивают российский автопром»; «Мы тоже можем строить, сама сборка и комплектация достойного качества»; «Если будет государственный заказ на обслуживание этих отечественных машин, то, думаю, это хорошая мера», — комментируют респонденты. Чаще остальных за инициативу президента выступают респонденты старше 45 лет (83%).
Против подобного предложения высказались 11%: «Существуют более актуальные вопросы, требующие оперативного решения»; «Была бы рада, если бы наш автопром заработал так, чтобы люди его сами бы выбирали. А то звучит так, как будто бы это наказание такое».
Напомним, что Владимир Путин высказался за то, чтобы пересадить госслужащих на автомобили российского производства. Кроме того, не так давно SuperJob проводил похожий опрос: председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал пересадить депутатов на отечественные автомобили. Уровень поддержки инициативы среди россиян составил 75%.
Фото: lada.ru
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