Общество 07.08.2023 в 17:20

Поисковики нашли останки красноармейца и японского танкиста на острове Шумшу

Поиски на местах, где проходила Курильская десантная операция, проходят с 2014 года
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Поисковики нашли останки красноармейца и японского танкиста на острове Шумшу
На курильском острове Шумшу завершилась девятая экспедиция «Поискового движения России». За время работ поисковики обнаружили останки и одежду японского танкиста, останки погибшего от осколка красноармейца, а также личные предметы и обмундирование солдат, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В начале поисков их участники работали в районе среднего танка ЧиХа, где обнаружили фрагментированные останки и обмундирование японского танкиста. За время экспедиции поисковики также начали работы в районе мыса Курбатова, где, согласно архивным документам, могут быть захоронения солдат. На этой территории сохранилось много оборонительных позиций со временем боев за освобождение Курил.

Один из участников поисков, Евгений Руденко, нашел останки погибшего от осколка красноармейца. Ранее место, где нашли солдата, не входило в территорию поисков, однако результат показал, что радиус охваченных мест стоит расширять, так как и на больших расстояниях могут быть погибшие участники боев.

Как стало известно, поиски на местах, где проходила Курильская десантная операция, проходят с 2014 года. К настоящему моменту специалисты сумели обнаружить 132 бойца. Поиски в 2023 году прошли при поддержке областного Агентства по делам молодежи.

Напомним,  в местах боев соединений и воинских частей Красной Армии в 1945 году на островах Курильской гряды (остров Шумшу) регулярно работает и поисковый отряд «Рысь» из Бурятии.

Командование и военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа на постоянной основе взаимодействуют с участниками «Поискового движения России» и оказывают помощь в установлении личностей советских бойцов, погибших в августе 1945- го года.

Фото: function.mil.ru
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