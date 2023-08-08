Общество 08.08.2023 в 09:27

В Улан-Удэ мужеубийце дали шесть лет

Пожилая дама после пустяковой ссоры затянула провод от электроудлинителя на шее у супруга
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ мужеубийце дали шесть лет
Шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Такое наказание определил в Улан-Удэ суд 55-летней женщине, признанной виновной в убийстве мужа, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что вечером 19 февраля нынешнего года женщина у себя дома на улице Залесной из-за незначительного повода поссорилась с супругом, после чего накинула ему на шею провод от электрического удлинителя и задушила потерпевшего.  

Стоит подумать – так ли нужны эти удлинители в быту? Может, проще розетку лишнюю врезать…

Фото: buryatia.sledcom.ru
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