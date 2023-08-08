В Улан-Удэ мужеубийце дали шесть лет

Шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Такое наказание определил в Улан-Удэ суд 55-летней женщине, признанной виновной в убийстве мужа, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что вечером 19 февраля нынешнего года женщина у себя дома на улице Залесной из-за незначительного повода поссорилась с супругом, после чего накинула ему на шею провод от электрического удлинителя и задушила потерпевшего.Стоит подумать – так ли нужны эти удлинители в быту? Может, проще розетку лишнюю врезать…Фото: buryatia.sledcom.ru