В Улан-Удэ провели геодезическую съемку свыше 600 металлических гаражей

В столице Бурятии ведется геодезическая съемка мест размещения некапитальных гаражей. Она необходима для проведения их общей инвентаризации и последующего составления реестров в каждом районе города, сообщили в Комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ.Съемку проводят специалисты комитета совместно с районными администрациями. Владельцев металлических гаражей просят обращаться в районные администрации для сверки данных по месторасположению имущества и правоустанавливающих документов. В случае неявки, на гаражах будут размещены требования о демонтаже, и, если собственник не реагирует, принимаются меры по демонтажу гаража в 15-дневный срок.А вот, чтобы вернуть гараж, его владельцу будет необходимо:- подать заявление в администрацию района с приложением документов, подтверждающих право собственности на объект и находящееся в нем имущество, оплатить расходы, включающие в себя демонтаж, погрузку-разгрузку и транспортировку самовольно размещенного движимого имущества;- оплатить счет за хранение объекта на стоянке в кассе МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ», который расположен по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 50;- с квитанцией об оплате забрать свой гараж со специальной стоянки, квитанция действует в течении трех рабочих дней после оплаты.В 2022 году на заседании Совета по проектному управлению был утвержден паспорт муниципального проекта «Финансы», в рамках которого идет инвентаризация гаражей на территории города.Фото: ulan-ude-info.ru