Общество 08.08.2023 в 13:01

Бурятия получит средства на строительство школы в Баянголе

Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин
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Текст: Константин Воронов
Бурятия получит средства на строительство школы в Баянголе
Премьер-министр правительства России подписал распоряжение о выделении дополнительных средства на строительство школ в нескольких регионах страны. В том числе дополнительно 600 миллионов рублей в этом и следующем годах получит Бурятия. Средства направят на строительство школы в селе Баянгол Баргузинского района.

Напомним, об этой школе зашла речь во время визита Михаила Мишустина в Улан-Удэ 25 июля. О выделении дополнительных средств премьер-министра попросил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Сейчас у нас одна ключевая школа в Баянголе, которая находится в крайне аварийном состоянии. Пока у нас в бюджете предусмотрено 136 миллионов. Пользуясь случаем, попросил бы поддержки, можно 450 миллионов рублей поддержать, мы остальное профинансируем и тогда эту школу построим и у нас решаются вопросы по ликвидации третьей смены, аварийных школ и для детей создаются полноценные условия, чтобы учиться», - обратился Алексей Цыденов.

Михаил Мишустин пообещал помочь. И, как видим, слово свое сдержал. Он подписал распоряжение о выделении более 4,6 млрд рублей на строительство новых школ. Новые учебные заведения появятся в Бурятии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Омской, Ярославской, и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае. В общей сложности будет создано почти 5 тыс. новых учебных мест.

«Правительство уделяет особое внимание строительству новых школ. Это одно из обязательных условий для дальнейшего развития страны. Дети должны не только получать все необходимые знания, но и заниматься в удобных, современных и оборудованных помещениях», – подчеркнул Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 7 августа.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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