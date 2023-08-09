В Бурятии прогнозируют дожди и сильный ветер

По данным синоптиков, 10-11 августа на большей части территории Бурятии пройдут дожди, местами грозы, ливни, возможен град. Ветер в отдельных районах достигнет 15-20 м/с.В Улан-Удэ 10 августа временами дождь, ночью возможна гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12, порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +17,+19, днем +20,+22.11 августа в Улан-Удэ ночью ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +15,+17, днем +23,+25.Фото: «Номер один»