Общество 09.08.2023 в 10:38

В Дубае открыт магазин монгольской баранины

Он работает в крупнейшем продовольственном торговом центре этого города
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Текст: Номер один
В Дубае открыт магазин монгольской баранины
В целях реализации программы монгольского правительства, направленной на увеличение экспорта мяса посольство Монголии в ОАЭ оказало содействие монгольским частным предприятиям. В результате они смогли выполнить требования стандарта ОАЭ по приготовлению халяльного мяса, а в 2022 году впервые получили официальное разрешение на поставку мяса в Арабские Эмираты, сообщает МОНЦАМЭ.

Приготовленное халяльным методом мясо в Монголии официально начало поставляться на эмиратский рынок с апреля 2023 года. Чтобы сделать монгольскую баранину ближе к эмиратским покупателям, 1 августа в крупнейшем продовольственном торговом центре Дубая открыли магазин монгольской баранины.

Любопытно, что в Улан-Удэ такого магазина, увы, нет, хотя Монголия под боком, а Дубай далёко.

Фото: montsame.mn
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Монголия ОАЭ мясо экспорт

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