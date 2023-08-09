Общество 09.08.2023 в 10:54

В Бурятии группа беспечных ездоков устроила гонки со смертью

Иномарка двигалась по региональной трассе со скоростью 129 км/ч, а двое молодых людей  ехали на ее капоте  
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В Бурятии группа беспечных ездоков устроила гонки со смертью
В Бурятии камера Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений  ГИБДД засняла опасную поездку компании молодых людей. Ранним утром 30 июля в Прибайкальском районе в объектив попал автомобиль «Тойота Марк 2», водитель которого следовал со скоростью 129 км/ч по автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян.

Внимание автоинспекторов привлек факт опасной поездки молодых людей на капоте транспортного средства. Двое пассажиров иномарки держались за кузов автомобиля, а водитель на большой скорости двигался по региональной трассе, сообщили в республиканском МВД.

В отношении собственника иномарки - 21-летнего жителя Улан-Удэ составлены административные материалы за нарушение скоростного режима и пренебрежение правилами перевозки пассажиров.

Фото: ГИБДД

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ПДД нарушение скорость капот

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