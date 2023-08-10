Общество 10.08.2023 в 10:37

Начальство хамит и не интересуется работой подчиненных

Более 40% работников из ДФО заявили, что их руководитель создает напряженную атмосферу в коллективе
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Текст: Номер один
Начальство хамит и не интересуется работой подчиненных
Главной причиной увольнения с последнего места работы для дальневосточников стало неудовлетворенность заработной платой, помимо этого, жители регионов говорили об отсутствии карьерных перспектив (48%) и проблемах с руководством (43%), сообщает Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга.

На вопрос, что конкретно не устраивает в отношениях с непосредственным руководителем, 44% работников из ДФО заявили, что их руководитель создает напряженную атмосферу в коллективе. Каждый третий (33%) отметил, что непосредственный руководитель не интересуется работой подчиненных, не занимается их развитием, не прислушивается к их мнению. Еще 31% сообщил, что сталкивались с грубым и неуважительным отношением со стороны руководителя. Среди причин недовольства, респонденты также указывали устаревшие подходы и отсутствие поддержки нововведений (28%), внедрение слишком большого числа необоснованных инициатив (25%), недоверие и тотальный контроль со стороны руководителя (22%), неуверенность в компетентности начальства (19%), обесценивание результатов команды (17%), а также слабые лидерские качества и неспособность мотивировать (14%).

В результате исследования стало известно, что в целом в российском сегменте бизнеса практика обратной связи и коммуникаций между руководителем и подчиненным всё ещё плохо развита. Так, лишь 29% опрошенных по всей стране заявили, что руководитель проводит с ними встречи по вопросам профессионального развития. В свою очередь две три (60%) посетовали, что никогда не касались в разговоре с начальством темы карьерного развития и профессионального роста. Более того, в 40% случаев респонденты заявили, что в их компаниях вообще не принято давать обратную связь.

Как выяснилось, наиболее открытыми к своими сотрудникам и готовыми не только дать обратную связь, но и принять её, оказались топ-менеджеры из банковской и финансовой сферы (23%), сферы дизайна (23%), искусства, маркетинга, науки и образования. С другой стороны, наибольшие проблемы с конструктивным диалогом по рабочим вопросам с руководством испытывают представители бухгалтерской сферы, госслужащие, строители и специалисты в сфере закупок.

Фото: unsplash.com
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начальник подчиненный опрос

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