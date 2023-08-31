Общество 31.08.2023 в 15:44
Бурятия участвует в проекте ДОСТИЖЕНИЯ.РФ
Конкурс проходит в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ
Текст: Номер один
Бурятия представила свой научный и культурный потенциал на всероссийском конкурсе. Цель проекта – рассказать каких достижений в различных областях достигла Россия с начала XXI века. А также показать научный, технологический и культурный потенциал страны, сообщили в пресс-службе правительства республики.
От Бурятии на конкурс представлены:
- инновационный ранозаживляющий материал
- уникальный коленный протез
- фестиваль «Голос кочевников»,
- фестиваль «Ночь ёхора»
- фестиваль «Путь Аввакума
Напомним, международная выставка-форум «Россия», в которой примут участие российские регионы, органы власти и крупные корпорации страны, а также представители иностранных государств и общественных организаций, пройдёт в Москве на ВДНХ с ноября 2023 по апрель 2024 года.
Бурятия представит свою экспозицию под названием «Байкал-Бурятия. Традиции с будущим» в 75-м павильоне ВДНХ. На сегодняшний день завершилось подписание договоров с подрядными организациями и с 8 сентября начнется монтаж экспозиции. Однако республику уже можно и нужно поддержатьна сайте «Достижения. РФ» платформы «Россия – страна возможностей»
Фото: egov-buryatia.ru
От Бурятии на конкурс представлены:
- инновационный ранозаживляющий материал
- уникальный коленный протез
- фестиваль «Голос кочевников»,
- фестиваль «Ночь ёхора»
- фестиваль «Путь Аввакума
Напомним, международная выставка-форум «Россия», в которой примут участие российские регионы, органы власти и крупные корпорации страны, а также представители иностранных государств и общественных организаций, пройдёт в Москве на ВДНХ с ноября 2023 по апрель 2024 года.
Бурятия представит свою экспозицию под названием «Байкал-Бурятия. Традиции с будущим» в 75-м павильоне ВДНХ. На сегодняшний день завершилось подписание договоров с подрядными организациями и с 8 сентября начнется монтаж экспозиции. Однако республику уже можно и нужно поддержатьна сайте «Достижения. РФ» платформы «Россия – страна возможностей»
Фото: egov-buryatia.ru
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