Вопрос: «Куда выкидывать строительный мусор?»

Валентин Николаевич Р.

Выкидывать строительный мусор в контейнеры у дома нельзя - они предназначены для бытовых отходов. Дело в том, что стройматериалы долго разлагаются и содержат токсичные вещества, поэтому их нельзя отправлять на обычный полигон, так как это может навредить здоровью людей и окружающей среде. Вдобавок можно получить за это штраф: 1000–2000 рублей за первое нарушение, 2000–3000 рублей - за повторное.

Но самостоятельно отвезти отходы на территорию комплексов по переработке нельзя. Стоит отметить: если вы делаете текущий ремонт - например, переклеиваете обои, - то выкинуть мусор можно и в обычный контейнер.

Но если затеяли капитальный: меняете трубы, делаете перепланировку и так далее, - то вывозить строительный мусор нужно отдельно.

Вывезти строительный мусор можно несколькими способами:

1. Через управляющую компанию. УК часто заключают договоры с организациями, которые утилизируют мусор. Связаться с ними вы можете через управляющую компанию - оператор по вывозу мусора заберет отходы из квартиры сам. В новостройках все еще проще. Ремонт там - обычное явление, поэтому управляющие компании часто устанавливают контейнеры для строительного мусора. Услуга не бесплатная - ее добавят в квитанцию.

2. Заказать услугу самостоятельно. Можно лично заключить договор с компанией, занимающейся вывозом мусора. У нее должна быть лицензия на транспортировку. Следует уточнить, как нужно упаковать строительные отходы. Обычно для этого используют картонные коробки, мешки из ткани или полипропилена. Некоторые компании могут отказаться от перевозки, если мусор упакован не так, как нужно.

Важно помнить, что неиспользованным материалам можно дать вторую жизнь. Остатки строительной смеси, краску, кирпичи, плитку, старые двери можно отдать в благотворительный фонд или продать в интернете.