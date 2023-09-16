В Бурятии участник спецоперации вне очереди получил жилье

Участник СВО из Джидинского района получил ключи от квартиры по программе обеспечения жильем детей-сирот.

Дмитрий - действующий участник боевых действий в зоне проведения специальной военной операции - доброволец.

- В очереди на получение жилья как сирота, Дмитрий стоял с 2015 года. В этом году было принято решение обеспечить его жильем по программе вне очереди. Так же ключи от квартиры по этой же программе сегодня получил еще один джидинец, - пишет районная газета «Джидинка».

В администрации района им вручили сертификаты и ключи от квартир.





Фото: газета "Джидинка"