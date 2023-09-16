В Бурятии пострадавших при опрокидывании на вертолете доставили в Улан-Удэ

Накануне, 15 сентября, в верховье реки Сея опрокинулся вездеход. В результате из пяти человек двое травмированы. Из-за сложного горного рельефа и удаленности, было принято решение об эвакуации пострадавших бортом МЧС России.

Сегодня утром на место происшествия вылетела оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Бурятия со спасателями Бурятской поисково-спасательной службы и сотрудниками Территориального центра медицины катастроф.

В 14:02 (мест.время) вертолет Ми-8 с пострадавшими прибыл в Улан-Удэ. Мужчины доставлены в медицинское учреждение. Всего к поисково-спасательной операции были привлечены 16 человек и 4 единицы техники.