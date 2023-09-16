Общество 16.09.2023 в 14:59

В Бурятии пострадавших при опрокидывании на вертолете доставили в Улан-Удэ

Получившие травмы госпитализированы

A- A+
Текст: "Номер один"
В Бурятии пострадавших при опрокидывании на вертолете доставили в Улан-Удэ

Накануне, 15 сентября, в верховье реки Сея опрокинулся вездеход. В результате из пяти человек двое травмированы. Из-за сложного горного рельефа и удаленности, было принято решение об эвакуации пострадавших бортом МЧС России.

Сегодня утром на место происшествия вылетела оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Бурятия со спасателями Бурятской поисково-спасательной службы и сотрудниками Территориального центра медицины катастроф.

В 14:02 (мест.время) вертолет Ми-8 с пострадавшими прибыл в Улан-Удэ. Мужчины доставлены в медицинское учреждение. Всего к поисково-спасательной операции были привлечены 16 человек и 4 единицы техники.

Теги
курумканский район вертолет мчс

Все новости

В Бурятии рассказали о людях дела, которые приносят пользу жителям республики
16.09.2023 в 15:25
В Бурятии пострадавших при опрокидывании на вертолете доставили в Улан-Удэ
16.09.2023 в 14:59
В Бурятии медсестру обманули на 600 тысяч рублей
16.09.2023 в 14:42
В Бурятии участник спецоперации вне очереди получил жилье
16.09.2023 в 13:14
В Бурятии волонтеры сняли видеоролик про экологический апокалипсис
16.09.2023 в 12:59
В Улан-Удэ приедет Саха Академический театр имени П. А. Ойунского
16.09.2023 в 12:39
Жительница Бурятии инвестировала в мошенников более миллиона рублей
16.09.2023 в 10:37
На реке в Бурятии опрокинулся вездеход
16.09.2023 в 10:18
Зампред правительства Бурятии покинул свой пост
16.09.2023 в 10:07
В Улан-Удэ сирота судится с властями Бурятии
16.09.2023 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
В Бурятии рассказали о людях дела, которые приносят пользу жителям республики
Героями проекта «Соцсеть добрых дел» стали 10 человек
16.09.2023 в 15:25
В Бурятии участник спецоперации вне очереди получил жилье

Мужчина стоял в очереди на квартиру с 2015 года

16.09.2023 в 13:14
В Бурятии волонтеры сняли видеоролик про экологический апокалипсис
Специально для клипа создан бурятский кавер песни «Прекрасное далеко»
16.09.2023 в 12:59
В Улан-Удэ сирота судится с властями Бурятии
Не получив жилья от государства, он решил взыскать убытки
16.09.2023 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru