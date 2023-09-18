Общество 18.09.2023 в 14:05

Пересадочный тариф в Улан-Удэ увеличат во времени

Многие не успевают пересесть с автобуса на трамвай за час
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Текст: Петр Санжиев
Пересадочный тариф в Улан-Удэ увеличат во времени
В ближайшее время горсовет Улан-Удэ рассмотрит увеличение действия пересадочного тарифа с часа до полутора часов. Скорее всего, коррективы будут одобрены. Это будет новым шагом для того, чтобы нарастить привлекательность муниципального транспорта.

Сегодня данный тариф охватывает 10 маршрутов МУП «Городские маршруты» и все трамваи. Между ними и пересаживаются пользователи тарифа. Частные перевозчика не могут обеспечить на своих маршрутах оплату карточками, поэтому их не могут подключить к этой удобной для граждан системе.

Также в Улан-Удэ рассматривается возможность подключения к пересадочному тарифу укороченного маршрута 4А «Площадка - Железнодорожный вокзал».

У муниципалитета есть намерение увеличить число муниципальных автобусов, которые работают на маршрутах до 23 часов, но для этого необходимо пополнить штат водителей. Для обслуживания отдаленных мест города, куда дорожные условия не дают запустить большие или средние автобусы, город предполагает купить 26 микроавтобусов «Газель сити». А в будущем году - два спаренных трамвая, которые вмещают на 50 процентов больше пассажиров, чем односекционные.

В настоящее время МУП «Городские маршруты» занимает 15-20 процентов рынка пассажироперевозок Улан-Удэ. Еще 20 процентов занимает муниципальный трамвай.  Стоит цель, чтобы муниципалы заняли как минимум половину рынка. Учитывая, что для этого делаются конкретные шаги, доля частных перевозчиков продолжит падать.

Фото: «Номер один»
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