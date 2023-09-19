Общество 19.09.2023 в 09:04

В Улан-Удэ любитель выпить за рулем лишил многодетную семью автомобиля

Машину у главы семейства конфисковали за неоднократную пьяную езду
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ любитель выпить за рулем лишил многодетную семью автомобиля
В Улан-Удэ многодетная семья лишилась автомобиля по вине главы семейства. Как сообщили в УФССП по РБ, мужчина неоднократно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. В первый раз за езду в пьяном виде 39-летнему водителю назначили 130 часов общественных работ, второй «пьяный» выезд привел к 6 месяцам лишения свободы условно. Имея за плечами непогашенную судимость, улан-удэнец в очередной раз сел за руль, будучи нетрезвым.
 
За неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения суд решил конфисковать автомобиль обвиняемого. Для принудительного исполнения документы направили в Службу судебных приставов Бурятии.
 
«На сегодняшний день решение суда исполнено. Автомобиль конфискован и передан в специализированную организацию для дальнейшего обращения в доход государства», - сообщили в УФССП по РБ.

Фото: «Номер один»
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