В Улан-Удэ любитель выпить за рулем лишил многодетную семью автомобиля

В Улан-Удэ многодетная семья лишилась автомобиля по вине главы семейства. Как сообщили в УФССП по РБ, мужчина неоднократно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. В первый раз за езду в пьяном виде 39-летнему водителю назначили 130 часов общественных работ, второй «пьяный» выезд привел к 6 месяцам лишения свободы условно. Имея за плечами непогашенную судимость, улан-удэнец в очередной раз сел за руль, будучи нетрезвым.За неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения суд решил конфисковать автомобиль обвиняемого. Для принудительного исполнения документы направили в Службу судебных приставов Бурятии.«На сегодняшний день решение суда исполнено. Автомобиль конфискован и передан в специализированную организацию для дальнейшего обращения в доход государства», - сообщили в УФССП по РБ.Фото: «Номер один»