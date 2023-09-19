В Улан-Удэ ремонтируют дороги к новым школам №108 и №55, также запланировано строительство дороги к школе №60. Об этом на планерном совещании сообщила заместитель мэра – председатель Комитета по строительству Татьяна Матвеева.Ремонт подъезда к школе №108 в 103-м микрорайоне уже завершен. В настоящий момент подрядная организация устраняет замечания, выявленные МУ «Улан-Удэстройзаказчик». В ближайшее время пройдет приемочная комиссия.Также в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идет ремонт дороги к школе №55 и новому детскому саду в мкрн Забайкальский. Там в связи с расширением проезжей части и устройством тротуара необходимо переносить ЛЭП, поэтому сроки выполнения здесь сдвинулись.- Построили хороший детский садик – быстро и качественно, будем открывать скоро школу - это большое событие для всего микрорайона. Дорогу надо быстрее закончить, я акцентирую на этом внимание, потому что сейчас нужно приложить все усилия, решать вопросы максимально оперативно, - подчеркнул первый заместитель мэра Олег Екимовский.В следующем году планируется построить дорогу до школы №60 в 103-м микрорайоне. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации.Фото: мэрия Улан-Удэ