Общество 19.09.2023 в 10:26

В Улан-Удэ ремонтируют дороги к новым школам

Ремонт подъезда к школе №108 уже завершен
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ремонтируют дороги к новым школам
В Улан-Удэ ремонтируют дороги к новым школам №108 и №55, также запланировано строительство дороги к школе №60. Об этом на планерном совещании сообщила заместитель мэра – председатель Комитета по строительству Татьяна Матвеева.

Ремонт подъезда к школе №108 в 103-м микрорайоне уже завершен. В настоящий момент подрядная организация устраняет замечания, выявленные МУ «Улан-Удэстройзаказчик». В ближайшее время пройдет приемочная комиссия.

Также в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идет ремонт дороги к школе №55 и новому детскому саду в мкрн Забайкальский. Там в связи с расширением проезжей части и устройством тротуара необходимо переносить ЛЭП, поэтому сроки выполнения здесь сдвинулись.

- Построили хороший детский садик – быстро и качественно, будем открывать скоро школу - это большое событие для всего микрорайона. Дорогу надо быстрее закончить, я акцентирую на этом внимание, потому что сейчас нужно приложить все усилия, решать вопросы максимально оперативно, - подчеркнул первый заместитель мэра Олег Екимовский.

В следующем году планируется построить дорогу до школы №60 в 103-м микрорайоне. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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