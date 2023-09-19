Старообрядцы Бурятии приглашают на увлекательный тур в Нижний Жирим

В селе Нижний Жирим Тарбагатайского района несколько лет назад вернулась к жизни усадьба семейского крестьянина Петрова. Председатель региональной общественной организации «Общество культуры семейских Республики Бурятия» Сергей Петров лично встречает гостей с хлебом-солью и рассказывает о своих предках.

Владелец усадьбы охотно принимает не только туристов из других регионов и заграницы, но и местных жителей Бурятии, интересующихся историей. Особенно познавательным этот тур будет для детей. С маленькими гостями здесь играют, проводят мастер-классы и вкусно угощают.

Сразу по приезду в Нижний Жирим гостей встречает семья Петрова у ворот «под кабаном» перед домом 1885 года. Сергей Петрович подробно рассказывает, из чего состоит дом. Гости увидят настоящую глинобитную русскую печь – большую и основательную, словно из сказки «Гуси-лебеди», узнают, как выглядело корыто старухи из сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке». В зимовье находится изба-читальня, в которой хранится самая крупная экспозиция книг о старообрядцах.

На обед подают семейскую кашу в настоящем чугунке с пирожками и булочками с разными начинками.

Далее гостей ждут различные мастер-классы: по домовой росписи, изготовлению куколки, измерение участка аршином, семейские игры и качели.

Все игры на свежем воздухе – старинные, сейчас они позабыты, но только не здесь. На мастер-классе в процессе мотания тряпичной куколки, гости узнают о семейском костюме.

Предметы ушедшего быта 19 века – сундук, ухват, ткацкий стан и прялка удивят и приведут в восторг не только детей, но и взрослых.

Для взрослых культурная программа не менее интересна и насыщена. Их знакомят с костюмом семейских, рассказывают о том, как изготавливались предметы одежды, как носились, чем примечателен и практичен костюм, чем различается костюм, изготовляемый в разных районах Бурятии. Некоторые активные туристы выражают желание примерить костюм и сфотографироваться в нем.

В усадьбе также знакомят с устройством семейского подворья: показывают шестистенную избу, амбар и погреб. Составляющие избы: тёплая и холодная горницы, русские печи разных конфигураций, мужские и женские углы также показывают всем желающим.

Интересными экспонатами усадьбы стали манекены, наряженные в красивые костюмы семейских. Эта экспозиция – одна из центральных в горнице.

Особенность экскурсии в том, что туристы знакомятся не только с древнерусской усадьбой, культурой и бытом семейских Забайкалья, но и с историей мужского и женского костюма, с его основными элементами, с традициями ношения.

Тур создало РОО «Общество культуры семейских Республики Бурятия» в рамках проекта «Радуга русского костюма: для разных поколений связующая нить» при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Основная цель данного проекта - изучение старорусского костюма старообрядцев Забайкалья - семейских. Одно из направлений проекта - работа с детьми школьного возраста и взрослыми, которым полученные в ходе проекта знания передаются на территории старообрядческой усадьбы в селе Нижний Жирим.

Ранее семейские провели большую работу, которая состояла из нескольких этапов: проведение мастер-классов в детских садах по знакомству с костюмом и курса по пошиву семейского костюма.

Напомним, 22 и 23 сентября в Бурятии состоится праздник семейского костюма. 22 сентября в КТЦ «Феникс» пройдет концерт-презентация с выступлением лучших семейских народных фольклорных коллективов. 23 сентября праздник продолжится в Нижнем Жириме. По вопросам приобретения билетов обращаться по тел. 8-9021-61-89-85.



Возрастное ограничение: 6+





Фото: РОО «Общество культуры семейских Республики Бурятия»





