Общество 21.09.2023 в 16:21

Улан-Удэ вслед за республикой снял запрет на посещение лесов

Он действовал с 5 апреля
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Текст: Андрей Константинов
Улан-Удэ вслед за республикой снял запрет на посещение лесов
Власти Улан-Удэ объявили о снятии ограничения на пребывание горожан в лесах.

«Решение принято в связи с принятием постановления правительства «О снятии на территории Республика Бурятия особого противопожарного режима» и стабилизацией лесопожарной обстановки в Улан-Удэ. Ограничение пребывания в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения определенных видов работ в городских лесах снято с 21 сентября. Распоряжение о продлении запрета до 1 октября утратило силу», - сообщили в мэрии.

Напомним, запрет на посещение городских лесов ввели в Улан-Удэ с 5 апреля. Всего с начала пожароопасного периода в городских лесах зарегистрировали 8 лесных пожаров. Общая площадь возгораний составила 26,3 га.

Фото: «Номер один»
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