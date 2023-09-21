Улан-Удэ вслед за республикой снял запрет на посещение лесов

«Решение принято в связи с принятием постановления правительства «О снятии на территории Республика Бурятия особого противопожарного режима» и стабилизацией лесопожарной обстановки в Улан-Удэ. Ограничение пребывания в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения определенных видов работ в городских лесах снято с 21 сентября. Распоряжение о продлении запрета до 1 октября утратило силу», - сообщили в мэрии.







Власти Улан-Удэ объявили о снятии ограничения на пребывание горожан в лесах.Напомним, запрет на посещение городских лесов ввели в Улан-Удэ с 5 апреля. Всего с начала пожароопасного периода в городских лесах зарегистрировали 8 лесных пожаров. Общая площадь возгораний составила 26,3 га.Фото: «Номер один»