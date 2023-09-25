Общество 25.09.2023 в 15:20

Месячник чистоты в Улан-Удэ пройдет под лозунгом «Разделяй и сохраняй»

В городе организуют пункты для раздельного сбора мусора
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Текст: Андрей Константинов
Месячник чистоты в Улан-Удэ пройдет под лозунгом «Разделяй и сохраняй»
В Улан-Удэ с 23 сентября стартовал осенний месячник чистоты. Как сообщили в мэрии города, в этом году он проходит под лозунгом «Разделяй и сохраняй», его цель – попробовать внедрить практику раздельного сбора отходов.

- На местах проведения экологических акций организуют пункты для раздельного сбора мусора, где разместят четыре контейнерных бака для бумаги, стекла, алюминиевых банок и пэт-бутылок. Всего в Улан-Удэ насчитывается девять организаций, занимающихся раздельным сбором мусора. Эту акцию мы организовываем с целью, чтобы горожане знали, какие предприятия этим занимаются, чтобы в будущем могли воспользоваться их услугами, - сообщил заместитель председателя Комитета городского хозяйства Игорь Мункуев.

21 октября, в общегородской субботник, с 8 утра до 19 вечера будет организован бесплатный прием мусора на полигоне в Вахмистрово. Горожане смогут сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другой мусор. Единственное условие - принимать будут не более трёх кубометров мусора из одних рук.

Также в период месячника «Экоальянс» уберет три несанкционированные свалки - по одной в каждом из городских районов.

Также в рамках месячника чистоты совместно с Республиканским мусороперерабатывающим заводом вновь пройдет акция «Город без покрышек». Собранные покрышки станут сырьем для производства безопасного долговечного резинового покрытия и плитки.

Адреса точек сбора покрышек:



Фото: мэрия Улан-Удэ
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