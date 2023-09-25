Месячник чистоты в Улан-Удэ пройдет под лозунгом «Разделяй и сохраняй»

Адреса точек сбора покрышек:









В Улан-Удэ с 23 сентября стартовал осенний месячник чистоты. Как сообщили в мэрии города, в этом году он проходит под лозунгом «Разделяй и сохраняй», его цель – попробовать внедрить практику раздельного сбора отходов.- На местах проведения экологических акций организуют пункты для раздельного сбора мусора, где разместят четыре контейнерных бака для бумаги, стекла, алюминиевых банок и пэт-бутылок. Всего в Улан-Удэ насчитывается девять организаций, занимающихся раздельным сбором мусора. Эту акцию мы организовываем с целью, чтобы горожане знали, какие предприятия этим занимаются, чтобы в будущем могли воспользоваться их услугами, - сообщил заместитель председателя Комитета городского хозяйства Игорь Мункуев.21 октября, в общегородской субботник, с 8 утра до 19 вечера будет организован бесплатный прием мусора на полигоне в Вахмистрово. Горожане смогут сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другой мусор. Единственное условие - принимать будут не более трёх кубометров мусора из одних рук.Также в период месячника «Экоальянс» уберет три несанкционированные свалки - по одной в каждом из городских районов.Также в рамках месячника чистоты совместно с Республиканским мусороперерабатывающим заводом вновь пройдет акция «Город без покрышек». Собранные покрышки станут сырьем для производства безопасного долговечного резинового покрытия и плитки.Фото: мэрия Улан-Удэ