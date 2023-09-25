В Улан-Удэ проведут эксперимент на перекрестке

В Улан-Удэ на одну неделю изменится схема движения на перекрестке с ул. Кабанская. Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал», с 29 сентября по 5 октября там запретят поворот налево с ул. Кабанская.«Дорожный эксперимент проводится для увеличения пропускной способности федеральной автомдороги Р-258 «Байкал». По итогам эксперимента будет принято решение о принятии изменений на постоянной основе, либо возвращению к действующей схеме движения», - сообщили в учреждении.Водителей просят быть внимательными при проезде перекрестка, учитывать произведённые корректировки и руководствоваться новыми дорожными знаками.