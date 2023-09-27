Общество 27.09.2023 в 16:21

В 2025 году пройдут совместные учения спасательных ведомств России, КНР и Монголии

Глава МЧС России Александр Куренков встретился с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом
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В 2025 году пройдут совместные учения спасательных ведомств России, КНР и Монголии
Взаимодействие по линии чрезвычайных ведомств России и Монголии традиционно развивается в духе дружбы и добрососедства, активно и плодотворно. Мы намерены продолжать совместную работу в рамках трансграничного характера, подготовки пожарных и спасателей, проведения совместных учений и тренировок. Об этом заявил в Монголии глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам, в рамках развития экономического коридора «Россия-Монголия-Китай» в 2025 году на территории Хабаровского края запланированы совместные учения спасательных ведомств трех стран. Оцениваем взаимодействие с монгольской стороной как перспективное и долгосрочное, отвечающее стратегическим интересам наших стран», - подчеркнул Александр Куренков.

Он встретился с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, который поблагодарил российских коллег за оказываемую помощь и поддержку.

На рабочей встрече с вице-премьером Монголии Саинбуяном Амарсайханом  Александр Куренков подтвердил готовность оказывать помощь и содействие. Актуальным для Монголии является вопрос обеспечения пожарной безопасности и тушения пожаров в высотных зданиях и на газопроводах.

«Для мониторинга рисков важно регулярное информационное взаимодействие по линии центров управления в кризисных ситуациях. В этом году оперативными дежурными службами МЧС Тувы и Департамента по чрезвычайным ситуациям Завханского аймака уже проведены командно-штабные учения по организации реагирования на природные пожары на приграничных территориях. Состоялся и учебно-методический сбор пожарно-спасательных гарнизонов. Практические мероприятия подтверждают свою эффективность. Этот опыт мы планируем продолжать», - рассказал Александр Куренков.

В ходе рабочей встречи с главой МЧС России Александром Куренковым о готовности закупать технику и оборудование российского производства заявил вице-премьер Монголии Саинбуян Амарсайхан. От отметил, что Россия и Монголия активно взаимодействуют в области предотвращения и тушения лесных и ландшафтных пожаров.

«Мы наблюдаем увеличение количества чрезвычайных ситуаций в связи с изменением климата. И поэтому считаем, что наше сотрудничество должно развиваться в области обмена опытом и подготовки кадров. Нам интересен ваш опыт в области тушения пожаров, в том числе в высотных зданиях, многоэтажных домах. И для эффективной защиты наших населения и территорий мы готовы приобретать вашу технику и оборудование. Кроме того, мы надеемся, что Россия продолжит занимать лидирующие позиции в области гуманитарного реагирования», - подчеркнул  Саинбуян Амарсайхан.

Глава МЧС России Александр Куренков в свою очередь отметил, что сотрудничество монгольских коллег с российскими производителями важно для промышленности РФ и укрепления международных отношений.

Фото: @mchs_official
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