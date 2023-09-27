Жителям Улан-Удэ предлагают освежить знания по гражданской обороне

В библиотеках Улан-Удэ открывают учебно-консультационные пункты по гражданской обороне. Как сообщили в мэрии, там горожане смогут узнать, как лучше подготовиться к гражданской обороне или действиям при возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. Сегодня такой пункт открылся в библиотеке-филиале №24 им. Николая Дамдинова на проспекте Строителей.- Мы наблюдаем непростую ситуацию в мире, поэтому каждый горожанин должен знать свои действия при получении определенных сигналов. В советское время на базе ЖЭУ были оформлены уголки гражданской обороны, сейчас мы все это возвращаем. И, поскольку библиотеки пользуются у населения популярностью, мы открываем такие учебные пункты во всех районах города. В школах на уроках ОБЖ, организациях и предприятиях, других учебных заведениях также проводится обучение, - рассказал председатель Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Валерий Вильдавский.Сейчас информационная работа с населением проводится в четырех филиалах Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ. Это №4 на Стеклозаводе, №13 на Геологической, №19 на Комсомольской и №24 на пр. Строителей. В ближайшее время будет открыто еще два пункта - в Загорске и на ул. Кабанской.- Пункты обеспечены литературой, средствами аудио-, визуального сопровождения, наглядным материалом – противогазами и защитной одеждой. Любой желающий может прийти, проверить свои знания или закрепить их. Отрадно, что городская администрация увеличивает количество таких пунктов, - отметил начальник отдела по ГО и защите населения ГУ МЧС России по Бурятии Жаргал Дагбаев.Фото: мэрия Улан-Удэ