Общество 27.09.2023 в 16:54

В Улан-Удэ водитель не выпускал подростка из автобуса

В муниципальном автобусе произошел конфликт водителя и ребенка

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ водитель не выпускал подростка из автобуса

На прошлой неделе 16-летняя жительница столицы Бурятии не смогла рассчитаться картой в автобусе 95а. Девушка собиралась пересесть на трамвай, чтобы добраться до места учебы. Однако у водителя не работал терминал и студентке пришлось переводить деньги на карту водителя.

- Моя дочь - студентка и ежедневно ездит на занятия в колледж. Утром 21 сентября она в течение 50 минут ждала 77 маршрут, чтобы доехать без пересадки и в итоге опоздала на пары. На следующий день решила воспользоваться пересадочным тарифом и села в автобус 95а. Однако, когда ей нужно было выходить, оказалось, что у водителя вот уже второй день сломан терминал. Наличных у дочери не было и, самое главное, при оплате наличными, она не могла воспользоваться в трамвае пересадочным тарифом. Водитель сказал переводить ему деньги через мобильный банк и отказывался выпускать дочь, пока она не оплатит проезд, - рассказала «Номер один» мама студентки Анастасия.

На звонок пассажиров диспетчеру последовала угроза вызвать полицию с аргументом, что «пассажиры обязаны платить». Менять неисправный терминал отказались.

В МУП «Городские маршруты» нам ответили, что в отношении данного водителя проводится служебная проверка, будет применено административное наказание.

- Родителям девочки возвращена уплаченная ранее за проезд сумма. Инцидент исчерпан. Претензий у родителей девочки к водителю нет. С водителями проведен инструктаж, в случае отказа в работе терминала на автобусах по пересадочному тарифу с пассажиров плата взиматься не будет, - прокомментировали «Номер один» в «Городских маршрутах».

Напомним, в Улан-Удэ пересадочным тарифом охвачены автобусы, курсирующие по 10 маршрутам: №№ 1, 3а, 10, 19а, 26, 27к, 33а, 46а, 92, 95а и все трамваи.


Фото: "Номер один"

Теги
автобус водители пересадочный тариф

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